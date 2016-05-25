Антиконференция «Бизнес Молодости»: 28 мая в Тюменском технопарке

Уже более пяти лет компания «Бизнес Молодость» выращивает новое поколение предпринимателей! Поколение, опирающееся на ценности. Поколение понимающее, что любое дело может нести непоправимую пользу миру. Осознающее, что делать бизнес важно не только для себя, своей семьи или собаки. Что делать бизнес — значит иметь возможность влиять на экономику страны! Значит быть способным делать благо не только для себя, но и для людей.
Компания «Бизнес Молодость» впервые организовывает бизнес-конференцию в формате воркшопа — современный формат совместной работы с помощью эксперта.
Более семи тысяч человек соберутся в одно время в десяти городах России. И Тюмень среди них! У вас появится настоящая возможность реализовать свои идеи не дома на кухне, а в настоящей живой активной бизнес среде. Хватит откладывать важные вопросы! Хватит давать себе возможности забыть и не сделать!
28 мая в 12.00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) местные предприниматели и приглашенные участники из Кургана, Сургута, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Ишима, Салехарда, Нижневартовска, Нового Уренгоя всего на один день встретятся на одной площадке, чтобы не только говорить, но и делать.
Спикеры-эксперты:
— Лариса Невидайло — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, основатель ресторанного холдинга «Максим». Лариса Кирилловна имеет большой опыт в предпринимательстве, которым с удовольствием поделится на нашей конференции.
— Александр Иванов (Москва) — руководитель компаний в сфере коммерческой недвижимости, подбора и управления персоналом, в сфере юридических услуг. Среднегодовой оборот компании 500 млн. руб. Куратор 14 потоков и ведущий 6 сезонов «Докрутки» в компании «Бизнес Молодость». Лучший куратор Москвы-2014.
— Виктор Лапин (Тюмень) — соучредитель Центра недвижимости «Арион», Член Клуба «Бизнес Молодость», аттестованный куратор БМ. За полтора года увеличил компанию в 100 раз.
— Руслан Татунашвили (Москва) — генеральный директор и сооснователь самого быстрорастущего сервиса «CallbackHunter» c оборотом 180 млн в год.
— Варнакова Ксения — маркетолог медиахолдинга ЗАО «ИА» Сибинформбюро». Ксения выступит с презентацией: «Примеры реальных рекламных компаний».
Приятный бонус: на мероприятие, среди участников будут разыгрываться главные курсы «Бизнес Молодости».
Подробнее на http://molodost.bz/region_21may/tyumen/