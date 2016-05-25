Антиконференция «Бизнес Молодости»: 28 мая в Тюменском технопарке

Уже более пяти лет компания «Бизнес Молодость» выращивает новое поколение предпринимателей! Поколение, опирающееся на ценности. Поколение понимающее, что любое дело может нести непоправимую пользу миру. Осознающее, что делать бизнес важно не только для себя, своей семьи или собаки. Что делать бизнес — значит иметь возможность влиять на экономику страны! Значит быть способным делать благо не только для себя, но и для людей.