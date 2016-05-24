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В России введен единый день велопарадов. Тюмень участвует

24 мая 2016, 15:52
Отныне последнее воскресенье мая станет единым днем проведения велопарада в России: такое решение принято на уровне Министерства транспорта РФ. Тюмень также примет участие в параде. Велосипедисты соберутся 29 мая на Центральной площади и проедут по главным улицам города.
Сюжет
Тюмень

29 мая в 10 часов начнется регистрация участников велопарада. Если вы любите велосипед и готовы вместе с единомышленниками прокатиться с ветерком, приходите на Центральную площадь (ул. Володарского, 45, напротив здания правительства Тюменской области), регистрируйтесь, получайте индивидуальный нагрудный номер (кстати, после окончания мероприятия его можно будет оставить себе на память), седлайте своего двухколесного коня и ожидайте старта велопарада, который запланирован на 11 часов — сразу после торжественного открытия.

Тюменские любители велоспорта проедут по следующему маршруту: Центральная площадь — ул. Республики — ул. Ленина — Центральная площадь. Кстати, для самых маленьких участников, пришедших поддержать своих родителей, на время проведения велопарада на Центральной площади будет организована развлекательная программа.

Участие в велопараде бесплатное, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Мероприятие не является спортивной гонкой. Участникам не стоит обгонять друг друга. Организаторы настоятельно рекомендуют следовать с общей скоростью колонны — не больше 14 — 15 км/ч. Если такая скорость вас не устраивает, то участвовать в велопараде не стоит.

Организаторы предлагают использовать тег #велопарад при публикации постов в социальных сетях.

#Новости#Велосипеды#Тюмень#Ирина#Спорт
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