В России введен единый день велопарадов. Тюмень участвует

29 мая в 10 часов начнется регистрация участников велопарада. Если вы любите велосипед и готовы вместе с единомышленниками прокатиться с ветерком, приходите на Центральную площадь (ул. Володарского, 45, напротив здания правительства Тюменской области), регистрируйтесь, получайте индивидуальный нагрудный номер (кстати, после окончания мероприятия его можно будет оставить себе на память), седлайте своего двухколесного коня и ожидайте старта велопарада, который запланирован на 11 часов — сразу после торжественного открытия.