nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские юристы пробегут по набережной Туры, чтобы помочь детям

24 мая 2016, 14:29
В Тюмени открыта регистрация на международный благотворительный забег юристов. Legal Run-2016 — это уникальный фандрайзинговый проект, третий год подряд объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь».
Сюжет
Тюмень

Официальные забеги пройдут 29 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, а также впервые в этом году в Екатеринбурге, Тюмени и Воронеже. В рамках проекта в 2015 году удалось собрать порядка 2,6 млн рублей — на эти средства была оказана адресная помощь девяти тяжелобольным детям. В 2016 году организаторы надеются удвоить целевой показатель за счет расширения географии и увеличения количества участников.

В забегах ежегодно участвуют представители российских и иностранных юридических фирм, внутренних юридических служб компаний, студенты и преподаватели юрфакультетов. Многие участвуют в забегах в формате корпоративных команд. В 2015 году в официальных забегах приняло участие более 1300 бегунов-юристов, из которых более 500 участвовали в московском забеге на ВДНХ.

Помимо официальных забегов в перечисленных городах в этот же день по всему миру проходит акция Global Legal Run — глобальные флэшмобы юристов в поддержку проекта Legal Run. В прошлом году в акции приняли участие около 200 человек в тех городах и странах, куда официальный забег Legal Run пока не дошел. Таким образом, юристы Legal Run бежали в 26 городах и 14 странах: в России — от Владивостока до Калининграда, в Европе — от Праги до Лиссабона, несколько юристов бежали также в США.

Организация забегов проходит за счет частных пожертвований и спонсорских средств — юридических фирм и других компаний. В 2016 проект поддержало более 60 российских и иностранных юридических фирм, из них 9 компаний оказали помощь тюменскому забегу.

Площадкой тюменского забега станет один из интереснейших уголков города — набережная Туры от моста Влюбленных до моста по улице Челюскинцев. Трассы — на 1 и 3 км. Забеги проходят согласно спортивным протоколам с соблюдением всех правил и стандартов проведения спортивных мероприятий.

#Новости#Тюмень#Юристы#Благотворительность#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25