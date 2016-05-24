Тюменские юристы пробегут по набережной Туры, чтобы помочь детям

Помимо официальных забегов в перечисленных городах в этот же день по всему миру проходит акция Global Legal Run — глобальные флэшмобы юристов в поддержку проекта Legal Run. В прошлом году в акции приняли участие около 200 человек в тех городах и странах, куда официальный забег Legal Run пока не дошел. Таким образом, юристы Legal Run бежали в 26 городах и 14 странах: в России — от Владивостока до Калининграда, в Европе — от Праги до Лиссабона, несколько юристов бежали также в США.