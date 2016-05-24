Тюменские юристы пробегут по набережной Туры, чтобы помочь детям

Официальные забеги пройдут 29 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, а также впервые в этом году в Екатеринбурге, Тюмени и Воронеже. В рамках проекта в 2015 году удалось собрать порядка 2,6 млн рублей — на эти средства была оказана адресная помощь девяти тяжелобольным детям. В 2016 году организаторы надеются удвоить целевой показатель за счет расширения географии и увеличения количества участников.
В забегах ежегодно участвуют представители российских и иностранных юридических фирм, внутренних юридических служб компаний, студенты и преподаватели юрфакультетов. Многие участвуют в забегах в формате корпоративных команд. В 2015 году в официальных забегах приняло участие более 1300 бегунов-юристов, из которых более 500 участвовали в московском забеге на ВДНХ.
Помимо официальных забегов в перечисленных городах в этот же день по всему миру проходит акция Global Legal Run — глобальные флэшмобы юристов в поддержку проекта Legal Run. В прошлом году в акции приняли участие около 200 человек в тех городах и странах, куда официальный забег Legal Run пока не дошел. Таким образом, юристы Legal Run бежали в 26 городах и 14 странах: в России — от Владивостока до Калининграда, в Европе — от Праги до Лиссабона, несколько юристов бежали также в США.
Организация забегов проходит за счет частных пожертвований и спонсорских средств — юридических фирм и других компаний. В 2016 проект поддержало более 60 российских и иностранных юридических фирм, из них 9 компаний оказали помощь тюменскому забегу.
Площадкой тюменского забега станет один из интереснейших уголков города — набережная Туры от моста Влюбленных до моста по улице Челюскинцев. Трассы — на 1 и 3 км. Забеги проходят согласно спортивным протоколам с соблюдением всех правил и стандартов проведения спортивных мероприятий.