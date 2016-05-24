Renault Kaptur: стала известна цена новинки

Сведения о стоимости Renault Kaptur стали известны вчера, 23 мая. По информации ГК «Автоград», минимальная цена автомобиля в переднеприводной комплектации с двигателем 1.6 составит 859 тысяч рублей. Уже в базовой версии кроссовер будет оснащен кондиционером, антиблокировочной (ABS) и антипробуксовочной (ESP) системами и аудиосистемой. Чуть дороже обойдется автомобилистам версия Renault Kaptur с приводом 4×4 — за полноприводный автомобиль с двухлитровым двигателем придется заплатить 1 049 990 рублей. Самая дорогая комплектация с полным приводом, автоматической КПП, навигационной системой, климат-контролем и камерой заднего вида будет продаваться по цене 1 149 990 рублей.