Renault Kaptur: стала известна цена новинки

Напомним, выход на российский рынок новой модели Renault был анонсирован еще в начале весны. По данным пресс-службы автопроизводителя, новый «паркетник» должен был не только стать первой машиной Renault, созданной специально для России, но и оказаться наиболее привлекательным предложением по цене.
Сведения о стоимости Renault Kaptur стали известны вчера, 23 мая. По информации ГК «Автоград», минимальная цена автомобиля в переднеприводной комплектации с двигателем 1.6 составит 859 тысяч рублей. Уже в базовой версии кроссовер будет оснащен кондиционером, антиблокировочной (ABS) и антипробуксовочной (ESP) системами и аудиосистемой. Чуть дороже обойдется автомобилистам версия Renault Kaptur с приводом 4×4 — за полноприводный автомобиль с двухлитровым двигателем придется заплатить 1 049 990 рублей. Самая дорогая комплектация с полным приводом, автоматической КПП, навигационной системой, климат-контролем и камерой заднего вида будет продаваться по цене 1 149 990 рублей.
Как писал NashGorod.ru ранее, автомобиль с созвучным названием, отличающимся лишь первой буквой, в настоящий момент производится для западного рынка. Автомобилистам Европы под торговой маркой Renault Captur предлагается паркетный внедорожник В-класса, построенный на базе Clio.
Вместе с тем, новинка от Renault не стала близнецом европейского родственника. Российский Kaptur, основанный на платформе Duster, не только значительно отличается применением технологий, зарекомендовавших себя в суровых дорожных условиях, но и выигрывает по критерию цены. Для сравнения, во Франции базовая версия прототипа предлагается по цене 16500 евро (порядка 1 200 000 рублей).
Увидеть Renault Kaptur и лично оценить новый кроссовер тюменцы смогут уже в ближайшее время. Прибытие первых машин в салоны официальных дилеров ожидается в первых числах июня.