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Почему в Тюмени в этом году свирепствуют комары?

24 мая 2016, 16:23
Этим летом надоедливые комары начали атаковать тюменцев несколько раньше, чем обычно. Причинами появления полчищ кровососов стали паводок и резкое потепление. Как правило, пик активности комаров приходится на середину июня и начало июля. Но на этот раз весна пришла раньше.
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Тюмень

Как известно, комары размножаются в непроточных водоемах, и каждая лужа может способствовать появлению новых паразитов. Преподаватель кафедры зоологии ТюмГУ, кандидат наук Виталий Столбов рассказал корреспонденту портала NashGorod.ru, что сейчас в Тюменской области для комаров сложились самые идеальные условия. «Ранняя теплая весна и обильный паводок создали прекрасные условия для размножения комаров в этом году. Поэтому со временем кровососущих насекомых будет еще больше», — считает ученый.

К сожалению, терпеть соседство паразитов нам придется до самых заморозков. А поскольку теперь места отдыха тюменцев обрабатывают только от клещей, бороться с кровососами придется собственными силами. Департамент здравоохранения Тюменской области рекомендует тюменцам пользоваться для профилактики репеллентами, потому что на укусы комаров могут возникнуть аллергические реакции. Главное — не расчесывать место укуса, особенно грязными руками. Также можно использовать специальные средства после укусов, они продаются в аптеках.

«Если говорить о заболеваниях, то наши комары могут выступить только лишь механическими переносчиками туляремии. Как это может произойти? Например, если вы выехали на природу и вас укусит комар, укусивший до этого больную полевку — теоретически, может произойти заражение. А малярийные комары в наших широтах не обитают», — добавил Виталий Столбов.

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