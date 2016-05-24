Почему в Тюмени в этом году свирепствуют комары?

К сожалению, терпеть соседство паразитов нам придется до самых заморозков. А поскольку теперь места отдыха тюменцев обрабатывают только от клещей, бороться с кровососами придется собственными силами. Департамент здравоохранения Тюменской области рекомендует тюменцам пользоваться для профилактики репеллентами, потому что на укусы комаров могут возникнуть аллергические реакции. Главное — не расчесывать место укуса, особенно грязными руками. Также можно использовать специальные средства после укусов, они продаются в аптеках.