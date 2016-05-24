Оксана Конищева: Я желаю наркозависимым выйти из тени

— Оксана Николаевна, здравствуйте. Какова ситуация с наркоманией в Тюменской области, и как она изменилась за последние годы?
— По итогам 2015 года мы наблюдаем определенную стабилизацию обстановки. Такого резкого роста заболеваемости наркоманией, как несколько лет назад, уже нет. Стало больше обращений к наркологам тех больных, кто раньше состоял на учете, но продолжает употреблять наркотики. Больше людей хочет включиться в реабилитационный процесс, избавиться от зависимости.
Я скажу больше: в последнее время смягчилось законодательство в области наркологии, сократились сроки диспансерного учета. Есть все возможности, чтобы зависимые вернулись к нормальной жизни.
— На недавней встрече с журналистами, врачи центра по борьбе со СПИД рассказали о «программах снижения вреда», т. е. о раздаче бесплатных шприцов, игл и просветительской работе с наркоманами. Как вы относитесь к таким инициативам?
Мы не считаем эту меру допустимой. Смысл в том, что когда шприцы активно раздаются всем зависимым людям — это отчасти легализует наркоманию. Вводя такие программы, мы, по сути, признаем, что есть наркоманы, которые должны иметь постоянный доступ к наркотикам и продолжать их употребление. Наряду с метадоновой программой, «программы снижения вреда» составляют западную практику работы. У нас несколько другие ориентиры — мы нацелены на то, чтоб зависимые люди прекратили употреблять наркотики. Кроме того, помимо парентерального (через кровь — прим. ред.) есть еще и половой путь передачи ВИЧ, и решить эту проблему раздачей шприцов, очевидно, не удастся. Что касается наркомании, она излечима и мы способны помочь человеку избавиться от зависимости.
Это связано в первую очередь с сами заболеванием. Наркомания — это тяжелая психическая болезнь, при которой влечение к наркотику очень сильное. Сила желания употребить наркотик такова, что многие даже готовы на преступления, включая убийства. Причиной этого являются изменения в психике.
— Многие зависимые в анонимных комментариях критикуют систему диспансерного учета, считают ее помехой обращению за помощью. Нам приходилось слышать мнения, что учетность «ломает жизнь»…
Со 100% вероятностью жизнь ломают только наркотики. Распространенные сегодня препараты, такие как «соли» и «спайсы», очень сильно влияют не только на психику, но и на соматическое состояние. В тех случаях, которые мы наблюдали десятилетие назад, например, при героиновой наркомании, здоровью зависимых лиц не причинялось такого ущерба. При употреблении современных наркотиков очень быстро происходит разрушение личности. Появляются депрессивные расстройства, панические атаки, бредовые помешательства. В некоторых случаях доходит даже до попыток самоубийства, в том числе и с летальным исходом.
Проблема еще и в том, что помимо известных веществ, которые уже давно определяются в лабораториях, в современные синтетические наркотики подмешиваются лекарственные вещества, усугубляющие состояние опьянения. Получаются многокомпонентные психотропные препараты, каждый из которых не похож на предыдущий.
В итоге, получается очень тяжелая ситуация: мотивации к отказу от наркотиков у больных нет, а выжить в измененном мире они тоже не могут. Это действительно большая трагедия и для наркозависимых, и для их близких.
— Если так получится, что это интервью прочитают наркозависимые, что бы вы хотели им пожелать?
Я желаю наркозависимым выйти из тени. Каждый из них может официально обратиться к наркологу и избавиться от своей болезни. Сейчас сделано все для того, чтобы вернуть этих людей к нормальной жизни. Дело в том, что в случае с наркоманией промедление подобно смерти. Каждая новая инъекция, каждый новый прием наркотика может вызвать необратимые изменения в организме. Чем раньше начато лечение, тем больше у больного шансов вернуться к полноценной жизни. А что касается учета, я считаю, бояться его не нужно. Все связанные с ним ограничения имеют временный характер, и уже через три года ремиссии человек сможет вернуться к полноценной жизни без каких-либо юридических последствий былых ошибок.