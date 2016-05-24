Оксана Конищева: Я желаю наркозависимым выйти из тени

Я желаю наркозависимым выйти из тени. Каждый из них может официально обратиться к наркологу и избавиться от своей болезни. Сейчас сделано все для того, чтобы вернуть этих людей к нормальной жизни. Дело в том, что в случае с наркоманией промедление подобно смерти. Каждая новая инъекция, каждый новый прием наркотика может вызвать необратимые изменения в организме. Чем раньше начато лечение, тем больше у больного шансов вернуться к полноценной жизни. А что касается учета, я считаю, бояться его не нужно. Все связанные с ним ограничения имеют временный характер, и уже через три года ремиссии человек сможет вернуться к полноценной жизни без каких-либо юридических последствий былых ошибок.