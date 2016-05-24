На месте бывшего горельника посадили 40 тысяч саженцев сосны

Впервые масштабная акция по посадке леса прошла в 2011 году по инициативе Рослесхоза. Тогда она была организована в 10 регионах страны, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Между тем, в Тюменской области традиция посадки лесов с участием жителей региона началась в 2008 году, тогда акция носила название «Посади свое дерево». С тех пор засажено более 600 га леса, это более полутора миллионов штук саженцев.