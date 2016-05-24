На месте бывшего горельника посадили 40 тысяч саженцев сосны

К началу мероприятия на территории более 9 га лесники заранее сформировали площадки для посадки. Все участники получили инвентарь и посадочный материал, выращенный в тюменских питомниках. В этой акции тюменцы принимали участие целыми семьями. Со всеми провели подробный инструктаж по вопросам правильной посадки саженцев. За работой следили опытные лесники, которые были готовы подсказать и проконтролировать работы. Общими усилиями почти 1 300 тюменцев территория более 9 га была засажена за один час. В среднем каждый участник своими руками посадил около 50 саженцев.
Впервые масштабная акция по посадке леса прошла в 2011 году по инициативе Рослесхоза. Тогда она была организована в 10 регионах страны, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Между тем, в Тюменской области традиция посадки лесов с участием жителей региона началась в 2008 году, тогда акция носила название «Посади свое дерево». С тех пор засажено более 600 га леса, это более полутора миллионов штук саженцев.
Результаты нынешних работ будут наиболее ярко видны, когда в 2020–2023 годах участки будут переведены в покрытую лесом площадь. В прошедшем году в Тюменской области официально появилось почти восемь тысяч га молодого леса, заложенного в 2008 году.