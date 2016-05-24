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Из-за жары дороги Тюмени поливают водой

24 мая 2016, 18:07
В Тюмени из-за установившейся жаркой погоды дороги один-два раза в дневные часы поливают водой. В целом поливальные машины несколько раз в сутки проходят по главным городским магистралям и прибивают пыль.

В Тюмени из-за установившейся жаркой погоды дороги один-два раза в дневные часы поливают водой. Данная мера позволяет также улучшить самочувствие горожан — поливальные машины, несколько раз в сутки проходящие по главным городским магистралям, прибивают пыль.

Как рассказали в администрации города Тюмени, 9 поливочных дорожных машин днем (с 13 до 16 часов) выходят на линию. Это необходимо делать, если температура воздуха в городе превышает 25 градусов. Полив позволяет асфальту меньше нагреваться, а значит, меньше плавиться, что способствует сохранению износоустойчивых свойств дорожного покрытия, а кроме того, повышает безопасность его эксплуатации. Единственным неудобством является лишь то, что машины коммунальных служб несколько снижают скорость дорожных потоков.

Также подрядные организации, обслуживающие территории городских округов, утром и вечером организуют полив газонов вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах, а специализированные службы подметают и пылесосят дороги. Всего в ежедневной уборке города задействовано почти 400 единиц техники.

Напомним, что любой горожанин может в режиме «онлайн» видеть передвижение техники, задействованной на уборке улиц Тюмени, на ресурсе http://glonass.tyumen-city.ru/snow/main. Там также размещаются фотоотчеты о проделанной работе.

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