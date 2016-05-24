Из-за жары дороги Тюмени поливают водой

Как рассказали в администрации города Тюмени, 9 поливочных дорожных машин днем (с 13 до 16 часов) выходят на линию. Это необходимо делать, если температура воздуха в городе превышает 25 градусов. Полив позволяет асфальту меньше нагреваться, а значит, меньше плавиться, что способствует сохранению износоустойчивых свойств дорожного покрытия, а кроме того, повышает безопасность его эксплуатации. Единственным неудобством является лишь то, что машины коммунальных служб несколько снижают скорость дорожных потоков.