Два дня подряд пытался улететь из «Рощино» с наркотиками

«19 мая 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 27-летнего жителя Тюменской области. При проведении личного досмотра у подозреваемого в пакете с личными вещами был обнаружен полимерный пакетик с комкообразным веществом белого цвета», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.