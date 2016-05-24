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Два дня подряд пытался улететь из «Рощино» с наркотиками

24 мая 2016, 13:05
В тюменском аэропорту «Рощино» два дня подряд задерживали с наркотиками одного и того же человека — 27-летнего жителя региона. В его отношении возбуждено два уголовных дела.
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Тюмень

«19 мая 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 27-летнего жителя Тюменской области. При проведении личного досмотра у подозреваемого в пакете с личными вещами был обнаружен полимерный пакетик с комкообразным веществом белого цвета», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Изъятое вещество массой 11, 41 грамма было направлено на исследование. Специалисты подтвердили, что это наркотик. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Что интересно, 20 мая в зоне предполетного досмотра аэропорта «Рощино» у этого же молодого человека в пачке из-под сигарет вновь был обнаружен подозрительный сверток с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертов, это был синтетический наркотик массой 9, 98 грамма.

Мужчина был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В его отношении возбудили второе уголовное дело по той же статье.

#Новости#Рощино#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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