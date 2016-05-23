Выгодная покупка в кризис — квартира от надежного застройщика

Стать обладателем новостройки от застройщика ПСК «Дом» сегодня более, чем возможно — показы проходят в четырех строящихся жилых комплексах («Суходолье», «Линейная», «Олимпийская», «Нефтяник»), а также в офисе застройщика работает собственный ипотечный брокер.
ЖК «Суходолье»
Этот масштабный микрорайон из 28 монолитно-кирпичных свечек величественно развернулся в районе улиц Монтажников — Широтная (Восточный микрорайон). Строительство жилого комплекса «Суходолье» завершено. В октябре 2015 года ключи от квартир получила большая часть собственников «Суходолье». Всего в микрорайоне будет проживать более 4000 семей. Уже функционирует новая дорога (развязка по улице Монтажников), открылись продуктовые магазины, а в конце 2016 года будет построен детский сад.
Стать хозяином готовой квартиры в «Суходолье» можно уже сегодня и с большой выгодой — до 450 тысяч рублей. В продаже последние квартиры: однокомнатные (от 39,7 м2) по цене от 1 700 тысяч рублей, двухкомнатные (58,3 м2) по цене от 2 450 тысяч рублей, трехкомнатные (78,8 м2) по цене от 3 100 тысяч рублей.
ЖК «Линейная»
Не менее интересный объект — жилой комплекс «Линейная». Он представляет собой комплексную застройку из 6 многосекционных кирпичных 14-этажных домов, расположенных в районе улиц Широтная — Линейная. Это новый проект компании — кирпичный дом с улучшенными планировками (всего 4 квартиры на площадке), остекленными лоджиями, высокими потолками (2,7 м) и улучшенной черновой отделкой квартир. Полноценные однокомнатные квартиры с большими кухнями от 10 м2 обрадуют тех, кто любит просторное жилье. Ждать заселения всего около полугода: срок сдачи жилого комплекса — IV квартал 2016 года.
В продаже квартиры: однокомнатные (от 39 м2) по цене 2 150 тысяч рублей, двухкомнатные (от 51,8 м2) по цене 2 650 тысяч рублей и трехкомнатные (от 77 м2) по цене от 3 700 тысяч рублей.
ЖК «Олимпийская»
Мечтаете жить в развитом и обжитом районе города? Тогда обратите внимание на жилой комплекс из кирпича «Олимпийская» (ГП 8–1, ГП 8–2 в районе улиц Олимпийская — Василия Гольцова) в МЖК. В шаговой доступности есть все необходимое: гипермаркет «Мегамарт», сквер «Депутатов», театр «Ангажемент», школы, садики, аптеки, больницы и т.д. Ключи от квартир собственники получат в конце 2016 года.
Купить квартиру в ЖК «Олимпийская» можно по цене от 2020 тысяч рублей. Доступны 1, 2 и 3 комнатные квартиры от 34,5 м2 до 95,0 м2.
ЖК «Нефтяник»
Жилой комплекс «Нефтяник» — это три кирпичных девятиэтажных дома. Расположен он в спокойном, тихом и экологичном районе, на выезде из города по дороге на базу отдыха «Верхний бор» (Салаирский тракт). Благодаря хорошей транспортной развязке до центра города можно добраться всего за 15 минут. На территории закрытого двора расположены просторные парковки, места для досуга больших и маленьких новоселов. В шаговой доступности находится детский сад и остановка общественного транспорта. Из окон дома открывается красивый вид на берег с зелеными деревьями и озеро.
Стоимость однокомнатных квартир от 1 800 тысяч рублей (36 м2), двухкомнатных — от 2 680 тысяч рублей (55 м2), трехкомнатных — от 3 360 тысяч рублей (79,5 м2).
Справка:
ПСК «Дом» — один из крупнейших застройщиков нашего региона. Уже более 15 лет (компания основана в 2000 году) компанию рекомендуют, как надежного застройщика, который выполняет свои обязательства качественно и в срок, предлагая комфортное жилье по привлекательной цене. За время плодотворной и слаженной работы специалистами компании построено 13 500 квартир, в которых сегодня проживает 39 558 человек. В рейтинге застройщиков Тюмени 2014 года ПСК «Дом» занимает первое место по вводу квадратных метров жилья. Сегодня застройщик продолжает осуществлять проектирование и строительство жилых домов с офисными, торговыми помещениями и паркингами, а также объектов социального назначения.
Подробности по телефону: (3452) 55-55-51.