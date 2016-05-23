Выгодная покупка в кризис — квартира от надежного застройщика

ПСК «Дом» — один из крупнейших застройщиков нашего региона. Уже более 15 лет (компания основана в 2000 году) компанию рекомендуют, как надежного застройщика, который выполняет свои обязательства качественно и в срок, предлагая комфортное жилье по привлекательной цене. За время плодотворной и слаженной работы специалистами компании построено 13 500 квартир, в которых сегодня проживает 39 558 человек. В рейтинге застройщиков Тюмени 2014 года ПСК «Дом» занимает первое место по вводу квадратных метров жилья. Сегодня застройщик продолжает осуществлять проектирование и строительство жилых домов с офисными, торговыми помещениями и паркингами, а также объектов социального назначения.