Виновник ДТП на Одесской ответит перед судом

По версии следствия, виновником аварии является Борис Ш., управлявший в тот день автомобилем Kia. Как следует из материалов дела, водитель был недостаточно внимательным и вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства. В результате этого он пересек разметку и выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с автомобилем Lada Kalina под управлением 31-летней Елены Толокневой. Она и ее 28-летняя коллега, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибли.