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Виновник ДТП на Одесской ответит перед судом

23 мая 2016, 14:16
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предполагаемого виновника мартовской аварии на Одесской улице. Дело 62-летнего тюменца Бориса Ш. рассмотрит суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предполагаемого виновника мартовского ДТП на Одесской улице. Дело 62-летнего тюменца Бориса Ш. рассмотрит суд.

Напомним, нашумевшая авария, в которой погибла активистка дорожной безопасности Елена Толокнева и ее коллега, произошла 18 марта этого года.

По версии следствия, виновником аварии является Борис Ш., управлявший в тот день автомобилем Kia. Как следует из материалов дела, водитель был недостаточно внимательным и вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства. В результате этого он пересек разметку и выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с автомобилем Lada Kalina под управлением 31-летней Елены Толокневой. Она и ее 28-летняя коллега, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибли.

Как сообщает прокуратура, водитель Kia Sportage признал свою вину в ДТП. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

В случае, если вина тюменца будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет, а также лишение прав на 3 года.

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