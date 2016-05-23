Вадим Захаров: «Некрасивых самолётов не бывает…»

Когда слушаешь песни Вадима Захарова, появляется схожее ощущение — чувство прикосновения к чему-то неземному, но в то же время близкому. Так точно передать атмосферу неба может только тот, что сам не одну сотню часов провел над облаками. Искренность текстов, неподдельная яркость образов — именно это привело в зал ресторана «Ермолаев» всех, кто прямо или косвенно связан с авиацией. Вчера здесь были разные люди: пилоты, работники наземных служб, специалисты авиакомпаний, а также любители авиасимуляторов и просто мечтатели. Словом, все, кто неравнодушен к небу и кто способен летать в действительности или в мечтах. Наверное, именно поэтому встречу со слушателями Вадим Захаров начал песней про красивые самолеты.