Вадим Захаров: «Некрасивых самолётов не бывает…»

Наверное, многие помнят свой первый сознательный полет в качестве авиапассажира. У большинства людей момент первого взлета оставляет незабываемые впечатления на всю жизнь: кромка полосы с вереницей огней, все быстрее бегущая за окном, усиливающаяся вибрация от колес, бегущих по бетонке, и, наконец, уходящая куда-то вдаль земля — самолет уходит в небо…
Когда слушаешь песни Вадима Захарова, появляется схожее ощущение — чувство прикосновения к чему-то неземному, но в то же время близкому. Так точно передать атмосферу неба может только тот, что сам не одну сотню часов провел над облаками. Искренность текстов, неподдельная яркость образов — именно это привело в зал ресторана «Ермолаев» всех, кто прямо или косвенно связан с авиацией. Вчера здесь были разные люди: пилоты, работники наземных служб, специалисты авиакомпаний, а также любители авиасимуляторов и просто мечтатели. Словом, все, кто неравнодушен к небу и кто способен летать в действительности или в мечтах. Наверное, именно поэтому встречу со слушателями Вадим Захаров начал песней про красивые самолеты.
Потому, что некрасивых самолетов не бывает!»
Свою дорогу в небо Вадим Захаров начал в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации (АВЛУГА). Летную практику проходил в Бугуруслане. За 30 лет стажа провел более 12 тысяч часов в небе в качестве члена экипажа разных воздушных судов: Як-40, Ан-24, Ту-154, Airbus A310. Творческую деятельность пилот начал еще будучи курсантом и именно о курсантской молодости он с юмором рассказывает в текстах раннего творчества. У более поздних работ Вадима Захарова несколько другой оттенок: здесь больше серьезных акцентов, чувствуется глубокая влюбленность в небо, в самолеты, в чувство полета над землей.
Связана с желанием летать…»
Нам в этом помешать никто не может…