Скрываясь от следствия, аферист сменил фамилию и отчество

Как сообщает областная прокуратура, в 2013 году подозреваемый заключил договор с фирмой, планировавшей построить в Тюмени торговый центр. Позднее было подписано дополнительное соглашение к договору — на выполнение архитектурно-планировочных работ и получение в администрации Тюмени разрешения на строительство.
Кроме того, гендиректор взялся получить в городской администрации и разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В общей сложности Якова Е. получил в безналичном и наличном порядке 1 миллион 990 тысяч рублей. Для видимости исполнения своих обязательств, он из полученных средств потратил 300 тысяч рублей на разработку проектной документации, а остальные деньги похитил.
Кроме того, по версии следствия, в 2013 он обманным путем присвоил средства общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Кристалл». Он заключил с клубом договор на выполнение архитектурно-планировочных работ по строительству дома отдыха стоимостью 5 миллионов рублей. Чтобы создать видимость работы, обвиняемый потратил 520 тысяч рублей на выемку и отсыпку грунтового основания под будущее здание, на эскиз объекта, а остальные 4 миллиона 480 тысяч рублей присвоил.
После завладения деньгами мужчина прекратил общение с контрагентами. В мае прошлого года по заявлениям потерпевших было возбуждено уголовное дело. В феврале 2016 года Яков Е. сменил фамилию и отчество, однако уйти от ответственности это ему не помогло. Материалы уголовного дела будут направлены в центральный районный суд Тюмени. Часть 4 статьи 159 УК предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.