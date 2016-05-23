Скрываясь от следствия, аферист сменил фамилию и отчество

После завладения деньгами мужчина прекратил общение с контрагентами. В мае прошлого года по заявлениям потерпевших было возбуждено уголовное дело. В феврале 2016 года Яков Е. сменил фамилию и отчество, однако уйти от ответственности это ему не помогло. Материалы уголовного дела будут направлены в центральный районный суд Тюмени. Часть 4 статьи 159 УК предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.