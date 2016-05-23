Неравнодушные тюменцы помогли задержать пьяных водителей

Пытаясь уйти от преследования, водитель свернул во дворы, но не справился с управлением и въехал в дерево, после чего попытался скрыться бегством. Это ему не удалось, инспектор спецбатальона быстро догнал нарушителя. Как выяснилось, и 30-летний водитель и 23-летний пассажир «Жигулей», собственник автомобиля, ранее уже лишались права управления транспортом за пьяную езду. При прохождении водителем освидетельствования алкотестер показал наличие алкоголя 0,69 миллиграммов алкоголя в литре в выдыхаемого водителем воздуха. Эта цифра мужчину «не устроила», но и от поездки в медицинское учреждение он отказался. Автоинспекторы составили административный материал, автомобиль задержан на спецстоянку.