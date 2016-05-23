Неравнодушные тюменцы помогли задержать пьяных водителей

В воскресенье около полудня жители района Зайково на окраине областного центра сообщили о неадекватном поведении водителя ВАЗ-2109 — машина резко разгонялась, «влетала» в повороты на высокой скорости. Приехав на место, инспекторы полка ДПС задержали водителя. Водительского удостоверения у молодого человека не оказалось. При прохождении им освидетельствования, алкотестер показал наличие в выдыхаемом воздухе алкоголя в концентрации более 1 мг/л.
Еще один тревожный звонок поступил сегодня, 23 мая, в половине восьмого часа утра с улицы Котовского. Звонивший сообщил, что нетрезвые молодые люди подъехали на машине к магазину и покупают спиртное. Оперативно направленный по адресу наряд спецбатальона ДПС заметил «Жигули» седьмой модели на пересечении улиц Минской и Котовского. Водитель сначала остановился по требованию, но когда инспектор стал подходить к машине, резко нажал на газ.
Пытаясь уйти от преследования, водитель свернул во дворы, но не справился с управлением и въехал в дерево, после чего попытался скрыться бегством. Это ему не удалось, инспектор спецбатальона быстро догнал нарушителя. Как выяснилось, и 30-летний водитель и 23-летний пассажир «Жигулей», собственник автомобиля, ранее уже лишались права управления транспортом за пьяную езду. При прохождении водителем освидетельствования алкотестер показал наличие алкоголя 0,69 миллиграммов алкоголя в литре в выдыхаемого водителем воздуха. Эта цифра мужчину «не устроила», но и от поездки в медицинское учреждение он отказался. Автоинспекторы составили административный материал, автомобиль задержан на спецстоянку.
Госавтоинспекция благодарит неравнодушных тюменцев с активной гражданской позицией: возможно, именно Ваша информация позволила спасти чью-то жизнь.