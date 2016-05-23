Мусором на кладбищах заинтересовалась прокуратура

По сообщениям СМИ прокуратура города возбудила дела в отношении руководителя ООО «Славстройкомплекс» за неубранный вовремя мусор с кладбищ. Проведенная проверка показала, что по муниципальному контракту обязанность по надлежащему содержанию городских кладбищ Верхнеборское, Червишевское-1 и Червишевское-2 возложена на ООО «Славстройкомплекс». Однако организация не позаботилась о своевременном вывозе скопившегося на кладбищах мусора.
Напомним, что эта новость вызвало большой общественный резонанс. О завалах мусора на старом Верхнеборском кладбище портал NashGorod.ru сообщал еще 11 мая. Вскоре этот вопрос подняли на заседании комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты городской думы. После заседания депутат Юрий Баранчук и заместитель главы городской администрации Павел Перевалов выехали на кладбище, расположенное в районе Верхнего бора, чтобы на месте оценить ситуацию.
Сегодня, 23 мая, прокуратура города возбудила против генерального директора ООО «Славстройкомплекс» три административных дела по статье 8.2 КоАП РФ — несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Материалы административных дел направлены в департамент недропользования и экологии Тюменской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ООО «Славстройкомплекс» уже приняты к очистке кладбищ от мусора.