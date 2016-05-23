Мусором на кладбищах заинтересовалась прокуратура

Сегодня, 23 мая, прокуратура города возбудила против генерального директора ООО «Славстройкомплекс» три административных дела по статье 8.2 КоАП РФ — несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Материалы административных дел направлены в департамент недропользования и экологии Тюменской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ООО «Славстройкомплекс» уже приняты к очистке кладбищ от мусора.