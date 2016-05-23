Киты на странице: двойное самоубийство в Тобольске и соцсети

Отметим, что сейчас в СМИ и в обществе много говорится на тему подростковых суицидов. Неделю назад в «Новой газете» вышел резонансный материал о совершившей самоубийство школьнице. По данным издания, девочка состояла в закрытых группах в социальной сети «ВКонтакте», где детей подталкивают к страшному шагу через изображения, видеозаписи и стихи. В статье говорится еще и о других подростках, которые состояли в тех же группах и покончили с собой.