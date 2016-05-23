Киты на странице: двойное самоубийство в Тобольске и соцсети

Со страницы 17-летней Эльвиры в социальной сети «ВКонтакте» смотрит симпатичная улыбчивая девушка. Однако ранее тоболячка публиковала картинки с китами, которые в молодежной сфере символизируют самоубийство. 20-летний Никита же за сорок дней до своей смерти сделал запись «40» на своей странице.
Отметим, что сейчас в СМИ и в обществе много говорится на тему подростковых суицидов. Неделю назад в «Новой газете» вышел резонансный материал о совершившей самоубийство школьнице. По данным издания, девочка состояла в закрытых группах в социальной сети «ВКонтакте», где детей подталкивают к страшному шагу через изображения, видеозаписи и стихи. В статье говорится еще и о других подростках, которые состояли в тех же группах и покончили с собой.
Роскомнадзор совместно с Роспотребнадзором начали проверку информации. Уже 17 мая на странице Роскомнадзора в Facebook появилась запись о блокировке восьми приватных групп, пропагандирующих суицид. 20 мая «Интерфакс» сообщил о том, что петербургские следователи возбудили уголовное дело о подстрекательствах подростков к самоубийству через социальную сеть «ВКонтакте».
Возможно, в так называемых «группах смерти» состояли тоболяки Никита и Эльвира.
«Да, такие группы могут подтолкнуть подростка на подобный шаг. Как уберечь ребенка? 100% гарантии никто не даст. Поскольку создатели подобных групп работают на уровне внушения, нужно заниматься с ребенком, начиная с младшего возраста, и в подростковом возрасте особенно, чтобы у него не возникло желания зайти в подобную группу. Ведь дети попадают туда не только потому, что интересно, но и от недостатка внимания, ощущения ненужности», — отмечает руководитель психологического центра «Маяк» психолог Екатерина Громова.
Напомним, что по факту гибели юноши и девушки возбуждено уголовное дело, квалифицированное по ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства). В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области уточнили, что дело возбуждено в отношении не кого-то конкретного, а неустановленного лица.
Между, тем, в социальных сетях появилась версия о том, что трагедии можно было избежать. Тоболяк, живущий по соседству со злополучной 16-этажкой, утверждает, что видел молодых людей на крыше и звонил в МЧС и полицию, однако на его вызов никто не приехал.