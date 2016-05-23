Что нового узнали тюменские архитекторы от московских коллег?

Архитектурное бюро Archpole уже давно занимается промышленным и средовым дизайном, а также дизайном мебели и предметов интерьера. Кстати, в создании интерьера здесь используют традиционные материалы, в частности, берёзовую фанеру. С целью обмена опытом, а также получения представления о современных тенденциях в архитектуре представители Archpole посетили Тюмень.
Одной из особенностей тюменской архитектуры была названа ее демократичность. В частности, жилой микрорайон «Европейский» был оценен положительно за разумную проработку пространства: «Спальные районы превращаются в уникальное архитектурное пространство — и это правильно. „Европейский“ представляет собой совершенно новый уровень взаимодействия с людьми, иной уровень коммуникации. Жизненное пространство взаимодействует с человеком не только на уровне квартиры, но и района и должно удовлетворять все его потребности. Все гармонично и удобно — и это самый главный плюс». Сравнили и с подобными районами в Москве: «Такие районы имеют всё большее преимущество перед вторичным жильем, потому что последнее постепенно дорожает. Но „Европейский“ более демократичен, потому что здесь только один дом огорожен забором, все остальное пространство свободно. У нас этого хватает далеко не везде».
Говоря о своих дизайнерских проектах, москвичи отметили следующее: «Самое главное — не опускать руки ни при каких обстоятельствах. Очень часто говорят: вот, мы начали заниматься таким -то делом, задумали такую -то идею, но в результате ничего не получилось, никому наши идеи неинтересны. И все. Хорошо, они неинтересны сейчас, но могут вдруг стать популярными через пять лет. Мы всегда исходим из этой установки и прорабатываем долгосрочные идеи: пока одна становится популярной, мы пиарим многие ранние разработки и намекаем на новые».
Интерес гостей вызвал т.н. Double House, разработанный четой Бокаревых — Ильёй и Эмилией — после впечатления от голландского стиля «Barn House». Отличительные особенности дома — это максимальное использование светового пространства, а также экологичные материалы, простота и лаконичность форм и разумное применение традиций и инноваций: высокие витражные системы сочетаются с бескарнизной кровлей. По словам Ильи Бокарева, основной целью при создании проекта было создать интересное и комфортное жилье, в котором было бы интересно жить как самим разработчикам, так и возможным жильцам и желание пройти полный цикл создания жилища: от проектирования на бумаге до непосредственной постройки и отделки. В настоящий момент архитекторы живут в доме сами, но надеются и на заселение людей, любящих подобные оригинальные идеи.
Александр Ляхов