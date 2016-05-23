Что нового узнали тюменские архитекторы от московских коллег?

Одной из особенностей тюменской архитектуры была названа ее демократичность. В частности, жилой микрорайон «Европейский» был оценен положительно за разумную проработку пространства: «Спальные районы превращаются в уникальное архитектурное пространство — и это правильно. „Европейский“ представляет собой совершенно новый уровень взаимодействия с людьми, иной уровень коммуникации. Жизненное пространство взаимодействует с человеком не только на уровне квартиры, но и района и должно удовлетворять все его потребности. Все гармонично и удобно — и это самый главный плюс». Сравнили и с подобными районами в Москве: «Такие районы имеют всё большее преимущество перед вторичным жильем, потому что последнее постепенно дорожает. Но „Европейский“ более демократичен, потому что здесь только один дом огорожен забором, все остальное пространство свободно. У нас этого хватает далеко не везде».