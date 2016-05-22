Volvo XC90: Колесница Тора

Зато в гонках со светофора участвовать можно! Динамика у нового Volvo XC90 и согласованность работы двигателя с восьмиступенчатым «автоматом» выше всяких похвал. Да, важно сказать, что отныне линейка моторов представлена исключительно двухлитровыми четырёхцилиндровыми силовыми агрегатами Drive-E. Есть еще не доехавший до нашей страны гибрид, поэтому пока клиентам доступны два дизеля и два бензиновых мотора. На тесте была машина в топ-версии Inscription с максимально мощным дизельным мотором D5 с двойным турбонагнетателем мощностью 225 л.с. и 470 Н/м — этот двигатель обладает лучшими в своём классе характеристиками расхода топлива (5,8 литров на 100 км), а ещё более динамичной её сделал фирменный тюнинг от Polestar (отдача растёт до 233 л.с. и 500 Н/м, а коробка передач меняет алгоритм переключения для пущей динамичности). При этом в кроссовере есть возможность выбора режимов движения из предустановленных заводом — базовый Comfort, экономичный Eco, динамичнный Performance и внедорожный Off-Road, а также Individual, позволяющий запомнить свои настройки для отдельных элементов. Не сказать, что режимы кардинально меняют характер машины, но разница между ними ощутима.