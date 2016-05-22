Volvo XC90: Колесница Тора

Чем был первый XC90? Большим и просторным, надёжным и комфортным, семейным и консервативным шведским автомобилем. Тем не менее, спрос на него держался всё то время производства, за которые соперники успели не просто обновиться, а сменить поколение. Автомобильная общественность в нетерпении ждала, чем ответит Volvo и этот ответ сразил конкурентов наповал! От прежнего образа Volvo XC90 не осталось и следа — это совершенно новый автомобиль, который будет задавать тон техническому и стилистическому развитию шведского концерна на годы вперёд.
Естественно, дизайн. Аморфные и незапоминающиеся линии предшественника уступили место яркому и гармоничному образу, в котором непостижимо легко уживаются внешняя внушительность и агрессивность с солидностью и нордической лаконичностью, а утончённость мирно соседствует с тяжеловестностью и брутальностью.
Не слушайте тех, кто будет говорить о вторичности дизайна! Мол, напоминает эту машину, другую, третью — нет, у Volvo XC90 уникальный дизайн и не перепутать его ни с чем. Всё нарисовано заново, но при этом сохранились фирменные «плечи» задних фонарей, но в светодиодных фарах появились «молоты Тора». В общем-то, весь автомобиль целиком напоминает колесницу этого скандинавского божества. Об этом, правда, позже.
В салоне тоже безошибочно угадывается шведский стиль. Естественно, дорогие материалы и качественная сборка, невероятное внимание к мелочам (одни зеркало заднего вида без рамки и элегантные алюминиевые панели с приятной руке и глазу насечкой чего стоят!) и, конечно, фирменный лаконизм. Всего восемь физических кнопок и ничего не нарушате чистоту линий, в которых техноминимализм и домашний уют гармонично дополняют друг друга. Ну а гранёные селекторы запуска двигателя и выбора режимов настроек, хрустальный селектор коробки передач (в топ-версиях) — это просто шедевр!
Главное, что всё не просто выглядит великолепно, но столь же великолепно в работе. Руль ложится в руки как влитой, управлять функциями с его кнопок сверхудобно, а вертикальный планшет на центральной консоли оказывается весьма комфортен в использовании. Обещают, что зимой проблем с ним не возникнет, но что можем подтвердить сразу — графика и отзывчивость не вызывают никаких нареканий, хотя без минусов не обошлось. Увы, но любой сенсорный дисплей пачкается на раз и выглядит неопрятно, так что к входящей в базовое оснащение тряпочке для протирки экрана прибегать придётся часто. В остальном — идеально. Наглядность и эргономика дополнены стилем и технологичностью, так что нареканий к этой связке нет совсем.
Сиденья такие, что хочется забирать их с собой при выходе из машины и использовать как кресло в офисе или дома — обилие регулировок с электроприводами позволяет найти идеальную посадку, причём об удобстве не придётся забывать ни на втором ряду, ни даже на опциональном третьем, поскольку и там взрослый человек разместится с комфортом, какого в иной машине за рулём не сыщешь.
Впрочем, в автомобиле это не главное — важно, как он ведёт себя на дороге. И тут Volvo XC90 вновь на высоте. Кроссовер второго поколения стал первой моделью марки, построенной на новой архитектуре масштабируемой платформы (SPA). Машина стала легче, обрела более «легковые» повадки — спереди двухрычажная подвеска, а сзади многорычажная. Тестовый автомобиль был оснащён пневмоподвеской, что даже в сочетании с 20-дюймовыми колёсами наделяло машине не только отменной управляемостью, но и похвальной плавностью хода и поведением вне дорог с твёрдым покрытием.
При этом пневмоподвеска позволяет увеличить дорожный просвет до 267 мм, но даже при наличии полного привода это не означает, что на машине можно ехать в грязь — всё-таки настройки подвески и отсутствие блокировок и понижающего ряда дают возможность проехать по разбитой дороге, но не участвовать в трофи-рейдах.
Зато в гонках со светофора участвовать можно! Динамика у нового Volvo XC90 и согласованность работы двигателя с восьмиступенчатым «автоматом» выше всяких похвал. Да, важно сказать, что отныне линейка моторов представлена исключительно двухлитровыми четырёхцилиндровыми силовыми агрегатами Drive-E. Есть еще не доехавший до нашей страны гибрид, поэтому пока клиентам доступны два дизеля и два бензиновых мотора. На тесте была машина в топ-версии Inscription с максимально мощным дизельным мотором D5 с двойным турбонагнетателем мощностью 225 л.с. и 470 Н/м — этот двигатель обладает лучшими в своём классе характеристиками расхода топлива (5,8 литров на 100 км), а ещё более динамичной её сделал фирменный тюнинг от Polestar (отдача растёт до 233 л.с. и 500 Н/м, а коробка передач меняет алгоритм переключения для пущей динамичности). При этом в кроссовере есть возможность выбора режимов движения из предустановленных заводом — базовый Comfort, экономичный Eco, динамичнный Performance и внедорожный Off-Road, а также Individual, позволяющий запомнить свои настройки для отдельных элементов. Не сказать, что режимы кардинально меняют характер машины, но разница между ними ощутима.
Что и говорить, новый Volvo XC90 не уступит своему предшественнику в практичности, однако он теперь обладает более зажигательным характером и способен задать трёпку не только соперникам по классу, но и даже более спортивным автомобилям! В общем, под стать скандинавскому божеству — большой, внушительный кроссовер, обладающий недюжинным разумом и возможностями по защите седоков.
Новый XC90 предлагает самый обширный и технологически передовой комплект систем безопасности, доступный в современной автомобильной отрасли. Новая модель включает две технологии безопасности, применяемых впервые в мире: система защиты при съезде с дороги и функция автоматического торможения при проезде перекрёстков. В случае съезда с дороги новый Volvo XC90 фиксирует, что происходит с автомобилем, и усиливает натяжение ремней безопасности на передних сиденьях. Чтобы предотвратить повреждение позвоночника, между подушками и рамой сиденья интегрирована специальная структура, которая демпфирует вертикально действующие на тело человека силы, возникающие в процессе приземления автомобиля на твёрдую поверхность после съезда с дороги.
Кроме прочего, XC90 — это первый в мире автомобиль, который поставляется с функцией автоматического торможения, предотвращающей манёвр поворота перед движущимся навстречу автомобилем. Это часто встречающийся сценарий ДТП на загруженных городских перекрёстках, а также на автомагистралях, где движение осуществляется на более высоких скоростях. City Safety становится зонтичным именем для всех новых функций автоматического торможения в автомобилях Volvo Cars — все эти системы устанавливаются в базовой комплектации в новом XC90. Теперь система City Safety способна обнаружить автомобили, велосипедистов и пешеходов перед автомобилем, причём как в дневное, так и в ночное время.
Новый адаптивный круиз-контроль с системой параллельной парковки предлагает водителю полуавтономный режим управления автомобилем: при помощи этих систем XC90 автоматически следит за машиной впереди, осуществляя движение в режиме остановки и последующего возобновления движения. Теперь система в автоматическом режиме управляет ускорением, торможением и маневрированием. Чтобы обеспечить водителю полный контроль над ситуацией, когда необходимо производить манёвры и двигаться задним ходом в местах с ограниченной видимостью, новый XC90 поставляется с системой кругового обзора 360°. Информация с датчиков, расположенных по периметру автомобиля, проходит цифровую обработку, и водитель получает полный вид сверху окружающей обстановки. Система параллельной парковки теперь также предлагает возможность автоматического заезда на парковку задним ходом.
Оптимальный набор для бога грома и бури, защищающего богов и людей от великанов и чудовищ! Новый Volvo XC90 — это не просто большой, роскошный и дорогой кроссовер, но и очень умный, надёжный и безопасный друг для всей семьи. Друг, который каждый день будет дарить радость от казалось бы известных маршрутов, а также раскрывать свои умения с новой стороны.