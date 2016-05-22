В Тюмени погаснут несколько светофоров

С 8.30 до 17 часов будут светофоры погаснут на пересечении ул. Ватутина и Шаимского проезда, на пересечении улиц Ватутина и Менжинского, а также на пересечении Чаплина и Д. Бедного. Кроме того, в связи с плановыми работами МКУ «Тюменьгортранс» будут отключены регулировщики на пересечении Интернациональной и Новоселов (с 13.30 до 17.00) и на пересечении Щербакова и Коммунальников (с 9 до 12.00).