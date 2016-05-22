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В Тюмени погаснут несколько светофоров

22 мая 2016, 11:26
В Тюмени в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в понедельник, 23 мая, отключат несколько светофоров.

С 8.30 до 17 часов будут светофоры погаснут на пересечении ул. Ватутина и Шаимского проезда, на пересечении улиц Ватутина и Менжинского, а также на пересечении Чаплина и Д. Бедного. Кроме того, в связи с плановыми работами МКУ «Тюменьгортранс» будут отключены регулировщики на пересечении Интернациональной и Новоселов (с 13.30 до 17.00) и на пересечении Щербакова и Коммунальников (с 9 до 12.00).

Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков. Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте компании.

#Новости#Отключения светофоров#Транспорт#Коля#Общество
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