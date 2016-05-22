ЛГБТ-сообщество провело радужный флешмоб на Мосту Влюбленных

Несмотря на официальную отмену мероприятия, вчера, 21 мая, активисты собрались на мосту влюбленных с радужным флагом из цветных и черных шариков, символизирующих память о жертвах гомофобии. Ставшие свидетелями флешмоба горожане не имели ничего против него. Под аплодисменты всех, кто был на мосту, шарики отпустили в небо.