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ЛГБТ-сообщество провело радужный флешмоб на Мосту Влюбленных

22 мая 2016, 14:50
Представители ЛГБТ-сообщества провели флеш-моб на мосту влюбленных. Под аплодисменты собравшихся, в небо над Тюменью взмыла радуга воздушных шаров.

Фотоотчет, видеозапись и комментарии участников флешмоба поступили на электронную почту редакции NashGorod.ru накануне. Как пояснил анонимный отправитель, группа ЛГБТ-активистов собралась на пешеходном мосту, чтобы отметить день борьбы с гомофобией, традиционно отмечаемый во всем мире 17 мая.

Как сообщалось ранее, изначально ЛГБТ-активисты планировали провести массовое мероприятие в Космольском сквере, однако были вынуждены отказаться от данной идеи из-за поступавших в адрес организаторов угроз. Против встречи в Комсомольском сквере выступил тюменский городской родительский комитет, призвавший горожан к протестам против акции гей-сообщества.

Несмотря на официальную отмену мероприятия, вчера, 21 мая, активисты собрались на мосту влюбленных с радужным флагом из цветных и черных шариков, символизирующих память о жертвах гомофобии. Ставшие свидетелями флешмоба горожане не имели ничего против него. Под аплодисменты всех, кто был на мосту, шарики отпустили в небо.

#Новости#Мост Влюбленных#ЛГБТ#Евгений#Общество
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