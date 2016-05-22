ЛГБТ-сообщество провело радужный флешмоб на Мосту Влюбленных

Фотоотчет, видеозапись и комментарии участников флешмоба поступили на электронную почту редакции NashGorod.ru накануне. Как пояснил анонимный отправитель, группа ЛГБТ-активистов собралась на пешеходном мосту, чтобы отметить день борьбы с гомофобией, традиционно отмечаемый во всем мире 17 мая.
Как сообщалось ранее, изначально ЛГБТ-активисты планировали провести массовое мероприятие в Космольском сквере, однако были вынуждены отказаться от данной идеи из-за поступавших в адрес организаторов угроз. Против встречи в Комсомольском сквере выступил тюменский городской родительский комитет, призвавший горожан к протестам против акции гей-сообщества.
Несмотря на официальную отмену мероприятия, вчера, 21 мая, активисты собрались на мосту влюбленных с радужным флагом из цветных и черных шариков, символизирующих память о жертвах гомофобии. Ставшие свидетелями флешмоба горожане не имели ничего против него. Под аплодисменты всех, кто был на мосту, шарики отпустили в небо.