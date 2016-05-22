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Грузовая «ГАЗель» опрокинулась в результате ДТП

22 мая 2016, 13:48
Накануне, 22 мая, в микрорайоне Суходолье в Тюмени произошло ДТП. В результате столкновения с легковушкой опрокинулась «ГАЗель».

Как сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия, на улице Линейная произошло столкновение легкового автомобиля и грузовой «ГАЗели». От удара грузовик оказался на боку. Сведений о том, есть ли в результате этого ДТП пострадавшие, нет.

Примечательно, что очевидцы пришли к выводу, что авария произошла по вине дорожников. Например, пользователь соцсети «ВКонтакте» Margo написала:«Пожалели асфальта на лежачих! Не все придерживаются помехи справа, тем более, жилая зона! Примите меры, тут же дети!».

#Новости#Транспорт#Коля#Общество
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