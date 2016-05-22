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Голый велосипедист катался по Гагаринскому парку

22 мая 2016, 15:30
Необычную сценку застали на днях тюменцы, гулявшие в Гагаринском парке. В соцсетях появились фотографии велосипедиста, на котором из одежды была только черная шапка-балаклава.
Сюжет
Тюмень

Сфотографировать странного субъекта успел тюменец Алексей Штраух. Заметив, что его снимают, голый велосипедист поспешил сбежать. В Тюмени время от времени происходит появление на улицах раздетых людей. Однако на двухколесном транспорте они еще не катались.

Напомним, в феврале голый гражданин устроил погром в офисном здании по улице Республики, 160. Мужчину, изранившего себя стеклом, доставили в наркодиспансер. Ранее неадекватный мужчина в чем мать родилаползал по проезжей части в напротив кинотеатра «КиноМакс».

Несколько подобных случаев засняли очевидцы и в прошлом году. В мае странный гражданин вышел прогуляться «в костюме Адама» в районе Дома Обороны. При себе у него был только мобильный телефон. В июле другой тюменец голышом купался в луже на улице Ставропольской. В сентябре абсолютно голый мужчина был замечен на перекрестке Профсоюзной и Хохрякова. Скорее всего, во всех случаях люди находились под воздействием психотропных препаратов.

#Новости#Происшествия#Тюмень#Коля#Общество
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