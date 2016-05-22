Голый велосипедист катался по Гагаринскому парку

Сфотографировать странного субъекта успел тюменец Алексей Штраух. Заметив, что его снимают, голый велосипедист поспешил сбежать. В Тюмени время от времени происходит появление на улицах раздетых людей. Однако на двухколесном транспорте они еще не катались.
Напомним, в феврале голый гражданин устроил погром в офисном здании по улице Республики, 160. Мужчину, изранившего себя стеклом, доставили в наркодиспансер. Ранее неадекватный мужчина в чем мать родилаползал по проезжей части в напротив кинотеатра «КиноМакс».
Несколько подобных случаев засняли очевидцы и в прошлом году. В мае странный гражданин вышел прогуляться «в костюме Адама» в районе Дома Обороны. При себе у него был только мобильный телефон. В июле другой тюменец голышом купался в луже на улице Ставропольской. В сентябре абсолютно голый мужчина был замечен на перекрестке Профсоюзной и Хохрякова. Скорее всего, во всех случаях люди находились под воздействием психотропных препаратов.