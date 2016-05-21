Тюменские байкеры отметили начало мотосезона

В этом году весна несколько припозднилась, поэтому и открытие сезона тоже проходило позднее, чем обычно. Кроме того, учли также даты открытия в других городах — многие мотоциклисты стремятся съездить в гости к единомышленникам. В Тюмень сегодня также съехались гости из других городов. Сегодня же, кажется, сама погода подстроилась под любителей мотоциклов — впервые за долгое время солнце слепило глаза.
Опытные мотоциклисты и те, кто только влился в мотодвижение, поздравляли друг друга с праздником.
На специальной площадке несколько байкеров показали гостям экстремальный стантрайдинг на спортивных мотоциклах. Организатором открытия сезона стал клуб «Ночные Волки». За музыкальное сопровождение праздника отвечала тюменская группа The Samhain.
«Сегодня отличная погода, все единомышленники и любители мотоциклов наконец встретились после зимнего перерыва», — поделился Владимир «Граф» Шевченко, президент мотоклуба «Liferoad».
К 14:00 началось формирование колонны. Встреча у Технопарка завершилась большим мотопробегом по городским улицам в сопровождении патрульных автомобилей. На время проезда мотоциклистов сотрудники ГИБДД перекрывали движение. Присоединиться к колонне мог любой желающий, у кого исправен мотоцикл, есть шлем, номера и права категории А. Маршрут пролег по улицам Мельникайте, объездной дороге, Ленина, Республики. Завершился пробег там же, где и начался.