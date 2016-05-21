Тюменские байкеры отметили начало мотосезона

В этом году весна несколько припозднилась, поэтому и открытие сезона тоже проходило позднее, чем обычно. Кроме того, учли также даты открытия в других городах — многие мотоциклисты стремятся съездить в гости к единомышленникам. В Тюмень сегодня также съехались гости из других городов. Сегодня же, кажется, сама погода подстроилась под любителей мотоциклов — впервые за долгое время солнце слепило глаза.