Сборная России проиграла хоккеистам из Финляндии в полуфинале ЧМ-2016

Сборная России по хоккею проиграла соперникам из Финляндии в полуфинале домашнего чемпионата мира. Таким образом, решающая встреча мирового первенства пройдет без участия хозяев.
Полуфинал состоялся в субботу, 21 мая, в Москве. Сначала все было хорошо: россияне быстро открыли счет — отличился Сергей Широков. Но во втором периоде финские хоккеисты не только сравнялись с хозяевами по очкам, но и повели по счету. Одну шайбу забил Йюсси Йокинен, две — Себастьян Ахо. В третьем периоде ни россиянам, ни их соперникам отличиться не удалось.
Сборная России не сумела выйти в финал домашнего чемпионата мира. Однако национальной сборной предстоит бой за третье место с командой, проигравшей в другом полуфинале — США или Канадой.