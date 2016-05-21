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Сборная России проиграла хоккеистам из Финляндии в полуфинале ЧМ-2016

21 мая 2016, 21:11
Сборная России по хоккею проиграла соперникам из Финляндии в полуфинале домашнего чемпионата мира. Таким образом решающая встреча мирового первенства пройдет без участия хозяев.

Сборная России по хоккею проиграла соперникам из Финляндии в полуфинале домашнего чемпионата мира. Таким образом, решающая встреча мирового первенства пройдет без участия хозяев.

Полуфинал состоялся в субботу, 21 мая, в Москве. Сначала все было хорошо: россияне быстро открыли счет — отличился Сергей Широков. Но во втором периоде финские хоккеисты не только сравнялись с хозяевами по очкам, но и повели по счету. Одну шайбу забил Йюсси Йокинен, две — Себастьян Ахо. В третьем периоде ни россиянам, ни их соперникам отличиться не удалось.

Сборная России не сумела выйти в финал домашнего чемпионата мира. Однако национальной сборной предстоит бой за третье место с командой, проигравшей в другом полуфинале — США или Канадой.

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