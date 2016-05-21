Сборная России проиграла хоккеистам из Финляндии в полуфинале ЧМ-2016

Полуфинал состоялся в субботу, 21 мая, в Москве. Сначала все было хорошо: россияне быстро открыли счет — отличился Сергей Широков. Но во втором периоде финские хоккеисты не только сравнялись с хозяевами по очкам, но и повели по счету. Одну шайбу забил Йюсси Йокинен, две — Себастьян Ахо. В третьем периоде ни россиянам, ни их соперникам отличиться не удалось.