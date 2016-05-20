В Тюмени отремонтируют более 40 городских улиц

Благодаря своевременной подготовке к сезону дорожных работ, ремонт улиц в областном центре начался уже в начале мая. Новая дорожная одежда уже появляется на улицах Челюскинцев, Орджоникидзе, на участках Республики (от Максима Горького до Холодильной), 50 лет Октября (от Мельникайте до Одесской), Мельникайте (от ул. Харьковской до ул. 50 лет Октября), Советской (от Челюскинцев до Орджоникидзе).