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В Тюмени отремонтируют более 40 городских улиц

20 мая 2016, 18:23
Более 40 улиц будут приведены в порядок в этом году в рамках программы ремонта автомобильных дорог. О планах дорожников накануне рассказали в пресс-службе администрации города.

Благодаря своевременной подготовке к сезону дорожных работ, ремонт улиц в областном центре начался уже в начале мая. Новая дорожная одежда уже появляется на улицах Челюскинцев, Орджоникидзе, на участках Республики (от Максима Горького до Холодильной), 50 лет Октября (от Мельникайте до Одесской), Мельникайте (от ул. Харьковской до ул. 50 лет Октября), Советской (от Челюскинцев до Орджоникидзе).

По словам представителей городской администрации, в Тюмени не первый год успешно применяется круглосуточная схема аварийно-восстановительного ремонта дорог. Дорожники выходят на работу ночью, поскольку в это время работать проще, так как магистрали почти пустые.

Специалисты администрации и дорожники просят тюменцев с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

С перечнем улиц, вошедших в программу ремонта дорог, можно ознакомиться на портале «Тюмень — наш дом».

#Новости#Ремонт дорог#Администрация города#Транспорт#Евгений#Общество
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