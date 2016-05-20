В Тобольске юноша и девушка разбились, упав с высоты

Сообщение об обнаружении тел юноши и девушки возле подъезда 16-этажного дома в 10 микрорайоне Тобольска поступило в правоохранительные органы 20 мая около 7 утра. У погибших — телесные повреждения, характерные для падения с высоты. По факту трагедии следственными органами проводится проверка.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов, во главе с руководителем следственного отдела по Тобольску. В настоящее время следствие выясняет причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии. Уже назначен комплекс экспертиз для установления точной причины смерти погибших», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.