В Тобольске юноша и девушка разбились, упав с высоты

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов, во главе с руководителем следственного отдела по Тобольску. В настоящее время следствие выясняет причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии. Уже назначен комплекс экспертиз для установления точной причины смерти погибших», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.