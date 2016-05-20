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В Тобольске юноша и девушка разбились, упав с высоты

20 мая 2016, 13:26
Возле многоэтажки в Тобольске нашли тела молодого человека и несовершеннолетней девушки. Они упали с высоты, однако не уточняется, был ли это несчастный случай или самоубийство.

Сообщение об обнаружении тел юноши и девушки возле подъезда 16-этажного дома в 10 микрорайоне Тобольска поступило в правоохранительные органы 20 мая около 7 утра. У погибших — телесные повреждения, характерные для падения с высоты. По факту трагедии следственными органами проводится проверка.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов, во главе с руководителем следственного отдела по Тобольску. В настоящее время следствие выясняет причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии. Уже назначен комплекс экспертиз для установления точной причины смерти погибших», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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