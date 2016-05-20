Тюмень хочет отказаться от опрессовок

«Опрессовка начинается — появляется порыв, работы по опрессовке при его устранении приостанавливаются, но затем выявляется другой порыв и так далее, — рассказал Павел Анатольевич. — А зачем пытаться повышенным давлением рвать тепловые сети? Нам ведь это удается сделать каждое лето, и создается ощущение, что в этом и есть цель. А то, что не порвалось летом, надорвалось, и оно, вероятно, порвется зимой».