Тюмень хочет отказаться от опрессовок

«Более отсталого способа представить себе сложно. Но проблема в том, что именно этот способ на сегодняшний день зафиксирован в документе федерального уровня, в „Правилах эксплуатации тепловых энергоустановок“. В них совершенно четко сказано, что опрессовка должна выполняться по окончании отопительного периода», — сказал журналистам Павел Перевалов.
Опрессовки в Тюмени в этом сезоне уже начались. Испытания теплосетей высоким давлением призваны выявить тонкие места на сетях, а по сути, на сетях создаются аварийные ситуации, которые потом требуют устранения. И если сама опрессовка длится две недели, то на устранение порывов может потребоваться больше времени.
«Опрессовка начинается — появляется порыв, работы по опрессовке при его устранении приостанавливаются, но затем выявляется другой порыв и так далее, — рассказал Павел Анатольевич. — А зачем пытаться повышенным давлением рвать тепловые сети? Нам ведь это удается сделать каждое лето, и создается ощущение, что в этом и есть цель. А то, что не порвалось летом, надорвалось, и оно, вероятно, порвется зимой».
Отметим, что современных способов установления состояний труб масса, и практически ни один из них не подразумевает отключения горячей воды в домах. Все исследования проводятся на работающей сети. Один из вариантов — тепловизионная аэрофотосъемка, на которой видны плохо изолированные и поврежденные участки.
Павел Перевалов обозначил и косвенные способы обнаружения повреждений на сетях, в частности, срок службы сетей. «Сеть, построенная пять лет назад, явно находится в лучшем состоянии, чем построенная 25 лет назад, и можно создать систему, в которой расчетным методом будет определяться состояние сетей», — рассуждает он.
Вероятно, настанет день, когда тюменцы не будут ждать, когда в их дом вернется горячая вода после очередной опрессовки, но сегодня ситуация пока не изменилась. Опрессовочные работы начались с восточной части города: Войновка, 1, 2, 3, Восточные, Тюменские микрорайоны уже без ГСВ. Вторыми под опрессовку попадают: 4, 5, 6 микрорайоны, Червишевский и Московский тракты (с 30 мая по 12 июня). Об отключениях жителей города обязаны предупреждать управляющие организации.
Отметим, что некоторые тюменцы физически страдают от проведения опрессовок. Молодой человек подогрел воду, чтобы вымыть голову, забыл разбавить кипяток и в результате сильно обжегся. Тюменцу потребовалась медицинская помощь.