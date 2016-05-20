Проигрыватель винила: качество без излишков

Проигрыватель подключается к компьютеру или ноутбуку по кабелю USB, который входит в комплект. Установленная программа обнаружит устройство и нажатием одной кнопки в окне можно начать оцифровку. При этом софт предлагает сразу заполнить тэги для будущих файлов — «исполнитель», «альбом» и «название трека». По ходу воспроизведения пластинки программа сама отметит паузы между песнями и автоматически их разделит. Однако то же самое произойдет, если в песне по замыслу музыкантов есть момент с тишиной. Функцию разделения на треки можно при желании отключить, и тогда все содержимое одной стороны пластинки будет записано одним файлом. Кажется, все просто и удобно, но есть и подвох.