Проигрыватель винила: качество без излишков

Возможно, причина кроется в том, что восприятие музыки и звука весьма индивидуально. Критерии оценки качества звучания принципиально разные у аудиофилов, меломанов и простых любителей музыки. И если кому-то достаточно закачанных в телефон «эмпэтришек», то другие получают удовольствие от стерильно чистой «цифры» компакт-диска. Ну а третьим все еще необходимо прослушивание старых, поскрипывающих и пощелкивающих виниловых пластинок «с песочком». Отдельно стоят диджеи, до сих пор работающие с «вертушками», но в их случае приверженность к винилу объясняется чисто техническим удобством сведения двух треков в реальном времени.
Сегодня проигрывателям виниловых пластинок, фонокорректорам, самим грампластинкам и сопутствующему оборудованию посвящены тысячи статей и обзоров. Сами «вертушки» востребованы, потому что число любителей винила растет. Но не каждый новичок готов окунуться в море «честного звука», начав с приобретения дорогого аппарата.
После безуспешных попыток реанимировать отслужившее свое «Вегу-129», я обратил внимание на бюджетные варианты. Такие, оказывается, существуют и среди них остановил внимание на производителе ION. Компания известна тем, что выпустила на рынок большой ассортимент недорогих «вертушек». При чем, среди них встречаются как вполне солидные устройства, как ION Pure LP, речь о котором пойдет далее, так и совершенно невнятные пластмассовые игрушки вроде портативного проигрывателя винила. Стоимость «вертушки» в интернет-магазинах — от 4 000 до 5 000 рублей.
Итак, знакомимся — ION Pure LP.
Комплектация минимальная — на самом проигрывателе расположился звукосниматель, переключатель трех скоростей воспроизведения и ручка поднятия-опускания иглы. Также присутствует включатель автостопа. Вращение пластинки начинается автоматически при поднесении иглы к канавке. Каких-то особых «наворотов», вроде регулировки давления головки, антискейтинга и прочих премудростей, нет. Все чрезвычайно просто. Однако выполнен проигрыватель очень качественно и даже визуально производит впечатление серьезного и надежного устройства.
Кнопка включения расположена сзади на корпусе проигрывателя, но сложно назвать это серьезным недостатком. Здесь же выход на внешний усилитель, либо активную акустическую систему — два разъема «тюльпан» и гнездо USB (да, этот проигрыватель подключается и к компьютеру, но об этом ниже). Кабель для подключения к акустике надо покупать отдельно.
И так, о самом главном. Как же все это звучит? Проигрыватель в связке с усилителем Denon отлично показывает себя на классической музыке и джазе. Иностранные пластинки, превосходно сохранившиеся с 70-х и 80-х годов, звучат прекрасно — звук комфортный и приятный. Неплохо воспроизводятся отечественные записи рок-музыки 80-х и 90-х — «Пикник», «Коррозия металла», «Кино» и «Алиса». Современное издание уральских блэк-металлистов «Всполох» звучит неплохо, но серьезно уступает CD-версии. Исчезает та самая «лесная атмосфера», которой известен этот жанр.
А вот с другим «новоделом», альбомом группы «Сансара», сразу что-то пошло не так. Прямиком из конверта впервые попав на проигрыватель, пластинка начала заикаться и щелкать, а звук показался скомканным и невнятным. Возможно, дело в издателе, сэкономившем на мастеринге записи для выпуска на виниле. А вот чем объяснить скачки на абсолютно новой пластинке?
Одна из самых интересных функций ION Pure — возможность перевести пластинки в «цифру». Если какие-то диски в коллекции уже стали приходить в негодность, а найти где-то на просторах интернета качественный «рип» этого издания не получается, то этот проигрыватель — самое подходящее решение. Для этого в комплекте с устройством идет соответствующий софт. Однако у программы помимо простоты и удобства есть некоторые минусы. Рассмотрим их подробнее.
Проигрыватель подключается к компьютеру или ноутбуку по кабелю USB, который входит в комплект. Установленная программа обнаружит устройство и нажатием одной кнопки в окне можно начать оцифровку. При этом софт предлагает сразу заполнить тэги для будущих файлов — «исполнитель», «альбом» и «название трека». По ходу воспроизведения пластинки программа сама отметит паузы между песнями и автоматически их разделит. Однако то же самое произойдет, если в песне по замыслу музыкантов есть момент с тишиной. Функцию разделения на треки можно при желании отключить, и тогда все содержимое одной стороны пластинки будет записано одним файлом. Кажется, все просто и удобно, но есть и подвох.
А именно — программа умеет сохранять музыку только в одном формате — тяжеловесном wav. То есть, что бы перевести «рип» любимой пластинки в привычный mp3, который можно закачать в плеер или телефон, придется воспользоваться сторонним софтом. А для неопытного пользователя это может оказаться затруднительной задачей. Вывод — гораздо проще воспользоваться сторонним аудиоредактором. Касается это владельцев ПК. Обладателей «яблочных» компьютеров производители побаловали — версия программы для Mac OS поддерживает iTunes и позволяет сохранить музыку в форматах mp3 и aac. Впрочем, тестовая оцифровка пластинки Рея Чарльза «родным» софтом прошла почти успешно. Почти — потому что одну из песен программа сохранить отказалась.
Кроме того, у ION есть возможность проигрывать и, соответственно, оцифровывать раритетные шеллачные пластинки для патефонов, для этого в устройстве предусмотрена скорость 78 оборотов в минуту. Но чтобы послушать чудовищный монофонический звук шеллака, придется отдельно приобрести соответствующую иглу. 45-пятая скорость предназначена для формата «сорокопяток», для их прослушивания в комплекте поставляется переходник на шпиндель проигрывателя.
Старые шеллачные пластинки, которые слушали еще наши дедушки и бабушки, ION позволит послушать, если патефон не дожил до наших дней, и даже перевести в «цифру».
Вывод. ION Рure при подключении к хорошему усилителю и качественной акустической системе выдает очень достойный звук — почти то же самое, что запомнилось из детства. После советских аналоговых проигрывателей типа «Вега-129» и прочих, особой разницы в звучании просто нет.
Не сомневаюсь, что обладатели «золотых ушей», аудиофилы и фанаты «теплого лампового звука», готовые тратить целое состояние на поиски идеального звука, не воспримут этот проигрыватель всерьез. Но для рядового любителя музыки, которому хочется раз в неделю послушать любимые вещи, тех же Pink Floyd, в старом формате, создающем особую атмосферу комфорта и «старого доброго времени», заплатив за это разумные деньги — это вполне подходящий вариант.
Также это неплохой вариант для родителей, которые помнят из своего детства аудио-сказки на пластинках и хотят познакомить с ними своих детей. Такие аудиоспектакли создавались талантливыми людьми, над ними работали прекрасные актеры и музыканты.
Кроме того, «вертушка» соответствует требованиями современности, то есть создана «под ключ»: достаешь из коробки, подключаешь и слушаешь без долгих настроек, поиска отдельного фонокорректора и прочих «плясок с бубном». Решение для меломанов, не желающих терять время на интернет-сражения с аудиофилами, поклонниками золоченых разъемов и кабелей по 200 тысяч рублей за метр.
Плюсы
— Доступная цена
— Простота подключения
— Хороший дизайн
— Со своей задачей — воспроизведением винила, устройство справляется
— Возможность перевести в «цифру» любимые пластинки
Минусы
— Отсутствует противовес звукоснимателя
— Программа оцифровки пластинок для PC ограничена в функциях