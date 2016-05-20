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От тюменцев ждут варианты новых названий для автобусных остановок

20 мая 2016, 08:16
Некоторые автобусные остановки в Тюмени будут переименованы. В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта этот вопрос рассматривают в связи с тем, что объекты городской инфраструктуры, давшие название этим остановкам, либо сменили название, либо исчезли.
Сюжет
Тюмень

Так, остановка «д. Верхний Бор» у дома № 1-б на шестом километре Салаирского тракта может сметиь название на «мкр. Верхний Бор». «Дом национальных культур» поменял название на «Дворец культуры «Нефтяник», поэтому предлагается переименовать и остановку у дома № 1 по улице Осипенко. В связи с ликвидацией объекта городской инфраструктуры, определившего наименование автобусной остановки «Рощинское кольцо» по улице Институтской, рассматривется и новое название для автобусной остановки — «Государственный аграрный университет».

После реорганизации общеобразовательных учреждений города предлагается переименовать следующие остановки:

Остановочный пункт

Место расположения

Предлагаемое наименование

1

«Школа № 19»

Московский тракт, 35-а, 104

«Городская поликлиника № 5»

2

«Школа № 20»

улица Энергетиков, 36, 40

«Школа № 7»

3

«Школа № 28»

улица Камчатская, 10-а, 27-а

«Детский сад № 62»

4

«Школа № 83»

улица Н. Чаплина, 126

улица Депутатская, 129

«Гимназия № 83»

5

«Школа № 35»

улица Мира, 14

улица Волгоградская, 22

«Школа № 30»

6

«Школа № 39»

пересечение улиц Щербакова и Менжинского

«Школа № 9»

7

«Школа № 49»

улица Пархоменко, 5, 60

«Гимназия № 49»

Срок принятия предложений по данному вопросу — семь дней со дня размещения на сайте департамента. Тюменцев, желающих принять участие в переименовании автобусной остановки просят обращаться по адресу: улица Киевская, 60-а, каб. 202 (тел. 68-05-00, факс 68-05-26, е-mail: [email protected]).

#Новости#Остановки#Тюмень#Коля#Общество
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