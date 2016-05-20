От тюменцев ждут варианты новых названий для автобусных остановок

Так, остановка «д. Верхний Бор» у дома № 1-б на шестом километре Салаирского тракта может сметиь название на «мкр. Верхний Бор». «Дом национальных культур» поменял название на «Дворец культуры «Нефтяник», поэтому предлагается переименовать и остановку у дома № 1 по улице Осипенко. В связи с ликвидацией объекта городской инфраструктуры, определившего наименование автобусной остановки «Рощинское кольцо» по улице Институтской, рассматривется и новое название для автобусной остановки — «Государственный аграрный университет».
После реорганизации общеобразовательных учреждений города предлагается переименовать следующие остановки:
№
Остановочный пункт
Место расположения
Предлагаемое наименование
1
«Школа № 19»
Московский тракт, 35-а, 104
«Городская поликлиника № 5»
2
«Школа № 20»
улица Энергетиков, 36, 40
«Школа № 7»
3
«Школа № 28»
улица Камчатская, 10-а, 27-а
«Детский сад № 62»
4
«Школа № 83»
улица Н. Чаплина, 126
улица Депутатская, 129
«Гимназия № 83»
5
«Школа № 35»
улица Мира, 14
улица Волгоградская, 22
«Школа № 30»
6
«Школа № 39»
пересечение улиц Щербакова и Менжинского
«Школа № 9»
7
«Школа № 49»
улица Пархоменко, 5, 60
«Гимназия № 49»
Срок принятия предложений по данному вопросу — семь дней со дня размещения на сайте департамента. Тюменцев, желающих принять участие в переименовании автобусной остановки просят обращаться по адресу: улица Киевская, 60-а, каб. 202 (тел. 68-05-00, факс 68-05-26, е-mail: [email protected]).