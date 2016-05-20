От тюменцев ждут варианты новых названий для автобусных остановок

Так, остановка «д. Верхний Бор» у дома № 1-б на шестом километре Салаирского тракта может сметиь название на «мкр. Верхний Бор». «Дом национальных культур» поменял название на «Дворец культуры «Нефтяник», поэтому предлагается переименовать и остановку у дома № 1 по улице Осипенко. В связи с ликвидацией объекта городской инфраструктуры, определившего наименование автобусной остановки «Рощинское кольцо» по улице Институтской, рассматривется и новое название для автобусной остановки — «Государственный аграрный университет».