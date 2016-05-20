Многодетным ямальским семьям выделят землю под Тюменью

Об этом корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru сообщил депутат Тюменской областной Думы Николай Токарчук.
Сейчас законопроект, разработанный Ямалом по согласованию с тюменским правительством, находится в стадии обсуждения. Депутаты Заксобрания ЯНАО рассчитывают принять его 26 мая, а тюменские парламентарии — 16 июня.
Николай Токарчук отметил, что предоставить участки на Ямале всем желающим, а их сегодня почти пять тысяч, достаточно сложно из-за отсутствия инфраструктуры.
«Кроме этого, для многодетной семьи, предположим, из Салехарда или Лабытнанги, купить участок, полностью обеспеченный инфраструктурой — дорогое удовольствие, — объясняет парламентарий. — Эту проблему законопроект также решит. Кто-то, может, переедет сюда, кто-то достроит домик, и будет дача на время отпуска, а кто-то его продаст. В любом случае, это хорошее подспорье многодетным семьям».
Сегодня уже есть около 400 заявок от северян, желающих получить участок на юге Тюменской области. Под эти заявки нарезаны предварительные участки. Осталось лишь наладить инфраструктуру.