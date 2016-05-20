Многодетным ямальским семьям выделят землю под Тюменью

«Кроме этого, для многодетной семьи, предположим, из Салехарда или Лабытнанги, купить участок, полностью обеспеченный инфраструктурой — дорогое удовольствие, — объясняет парламентарий. — Эту проблему законопроект также решит. Кто-то, может, переедет сюда, кто-то достроит домик, и будет дача на время отпуска, а кто-то его продаст. В любом случае, это хорошее подспорье многодетным семьям».