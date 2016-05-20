«Мертвые души»: сотрудница Сбербанка похитила деньги покойного

В сентябре 2015 года женщина обратилась в офис Сбербанка в Заводоуковске, однако там ей выдали всего 26 тысяч. При этом женщина узнала, что уже после смерти мужчины на его имя была оформлена банковская карта, на которую переведены, а затем сняты более 400 тысяч рублей. Последовало обращение в полицию. Свою проверку провел и Сбербанк, который вернул наследнику похищенные деньги с процентами.