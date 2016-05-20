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«Мертвые души»: сотрудница Сбербанка похитила деньги покойного

20 мая 2016, 14:06
Работницу Сбербанка подозревают в хищении более 400 тысяч рублей со вкладов умершего клиента. Прокуратура Упоровского района направила в суд уголовное дело старшего менеджера по обслуживанию 42-летней Нины Е.

Как следует из материалов уголовного дела, 4 ноября 2014 года в селе Пятково умер 56-летний одинокий мужчина. На его сберегательных книжках находилось свыше 400 тысяч рублей. По версии следствия, Е., работавшая в то время в Сбербанке ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц, похитила эти деньги.

Как полагает следствие, она оформила на умершего клиента банковскую карту и перевела на нее деньги со сберкнижек. 22 ноября, находясь на рабочем месте, она сняла с карты 100 тысяч рублей. Затем она снимала деньги с карты через банкоматы в Заводоуковске и поселке Емуртлинский. Всего было ей похищено 411 300 рублей.

Единственный наследник умершего, его двоюродный дядя, проживавший в Заводоуковске, со своей семьей занимался похоронами родственника. После вступления в наследство пожилой человек выдал своей дочери доверенность на получение денежных средств. Из имевшихся сберкнижек они знали, что у мужчины в Сбербанке находились сбережения.

В сентябре 2015 года женщина обратилась в офис Сбербанка в Заводоуковске, однако там ей выдали всего 26 тысяч. При этом женщина узнала, что уже после смерти мужчины на его имя была оформлена банковская карта, на которую переведены, а затем сняты более 400 тысяч рублей. Последовало обращение в полицию. Свою проверку провел и Сбербанк, который вернул наследнику похищенные деньги с процентами.

Как следует из материалов дела, Нина Е. являлась единственной работницей Сбербанка в селе Пятково, и кроме нее совершить хищение было некому. Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд.

Санкция ч.3 статьи 158 Уголовного кодекса (кража, совершенная в крупном размере) предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

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