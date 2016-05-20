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МЧС планирует сообщать о чрезвычайных ситуациях через соцсети

20 мая 2016, 11:29
МЧС планирует оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через социальные сети. Предполагается, в частности, что находящиеся в зоне бедствия пользователи будут получать предупреждение об опасности в виде push-уведомления, а информация о погодных катаклизмах придет личным сообщением.

О том, что «ВКонтакте» совместно с МЧС готовит систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщают «Известия». «Мы действительно ведем переговоры с МЧС о введении оповещения пользователей при экстренных ситуациях», — сообщили изданию в пресс-службе «ВКонтакте». Комментария от МЧС не поступало.

Источник «Известий» сообщил, что в «ВКонтакте» рассматривают несколько разных способов взаимодействия с МЧС. Первый касается пользователей соцсети, находящихся в зоне ЧС — их будут определять по IP или по геотаргетингу. Оказавшимся в зоне бедствия людям на мобильный телефон будет приходить push-уведомление. Второй вариант — если пользователи захотят получать информацию о различных проблемах, например о возможных погодных катаклизмах. Для таких случаев предлагается наладить автоматическую рассылку личных сообщений для подписчиков официальной группы МЧС во «ВКонтакте».

Отметим, что сейчас оповещением населения в случае ЧС в обязательном порядке занимаются все операторы связи. Однако, к примеру, информация о неблагоприятных погодных условиях, если говорить о Тюмени, приходит не всем абонентам. Так, например, некоторые тюменцы с «Мегафоном» недавно получили сообщение о штормовом предупреждении, другие — нет. Абоненты «Теле-2» также получают извещения нерегулярно.

#Новости#Россия#Социальные сети#МЧС#Таня#Общество
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