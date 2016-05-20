МЧС планирует сообщать о чрезвычайных ситуациях через соцсети

Источник «Известий» сообщил, что в «ВКонтакте» рассматривают несколько разных способов взаимодействия с МЧС. Первый касается пользователей соцсети, находящихся в зоне ЧС — их будут определять по IP или по геотаргетингу. Оказавшимся в зоне бедствия людям на мобильный телефон будет приходить push-уведомление. Второй вариант — если пользователи захотят получать информацию о различных проблемах, например о возможных погодных катаклизмах. Для таких случаев предлагается наладить автоматическую рассылку личных сообщений для подписчиков официальной группы МЧС во «ВКонтакте».