Депутаты: Заплатить за ремонт теплосетей придется тюменцам?

Чиновник сообщил, что с 2016 года ремонт будут выполнять сами сетевые компании. По словам Павла Перевалова, это не скажется на объемах ремонта. Замглавы уточнил, что в этом году «УТСК» предстоит отремонтировать более 3,5 километров сетей. Около 800 миллионов рублей должна потратить на ремонт компания «СУЭНКО». «Впервые в плане не предусмотрено бюджетное финансирование, которое раньше было обязательным», — подчеркнул Павел Первалов.
Однако это сообщение у некоторых парламентариев не вызвало оптимизма. Депутат городской думы Николай Романов уверен, что в конечном счете весь ремонт придется оплатить самим же тюменцам из собственного кармана. «Не надо здесь сильно хвалиться. Загляните в составляющую тарифа, и вы увидите, что эти господа будут делать ремонт на деньги, которые платит население. Своих же средств они туда не вкладывают, а наша задача — принудить их к этому», — прокомментировал Николай Романов выступление заместителя главы администрации Тюмени.