Депутаты: Заплатить за ремонт теплосетей придется тюменцам?

Однако это сообщение у некоторых парламентариев не вызвало оптимизма. Депутат городской думы Николай Романов уверен, что в конечном счете весь ремонт придется оплатить самим же тюменцам из собственного кармана. «Не надо здесь сильно хвалиться. Загляните в составляющую тарифа, и вы увидите, что эти господа будут делать ремонт на деньги, которые платит население. Своих же средств они туда не вкладывают, а наша задача — принудить их к этому», — прокомментировал Николай Романов выступление заместителя главы администрации Тюмени.