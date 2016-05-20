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Депутаты: Заплатить за ремонт теплосетей придется тюменцам?

20 мая 2016, 10:04
Ремонт тюменских теплосетей при подготовке к отопительному сезону впервые будет проведен не за счет городского бюджета, а на средства эксплуатирующих компаний — «УТСК» и «СУЭНКО». Павел Перевалов, заместитель главы городской администрации, рассказал об этом на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам.
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Тюмень

Чиновник сообщил, что с 2016 года ремонт будут выполнять сами сетевые компании. По словам Павла Перевалова, это не скажется на объемах ремонта. Замглавы уточнил, что в этом году «УТСК» предстоит отремонтировать более 3,5 километров сетей. Около 800 миллионов рублей должна потратить на ремонт компания «СУЭНКО». «Впервые в плане не предусмотрено бюджетное финансирование, которое раньше было обязательным», — подчеркнул Павел Первалов.

Однако это сообщение у некоторых парламентариев не вызвало оптимизма. Депутат городской думы Николай Романов уверен, что в конечном счете весь ремонт придется оплатить самим же тюменцам из собственного кармана. «Не надо здесь сильно хвалиться. Загляните в составляющую тарифа, и вы увидите, что эти господа будут делать ремонт на деньги, которые платит население. Своих же средств они туда не вкладывают, а наша задача — принудить их к этому», — прокомментировал Николай Романов выступление заместителя главы администрации Тюмени.

#Новости#Тарифы#Тюмень#Городская Дума#Коля#Общество
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