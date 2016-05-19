В чем секрет популярности «фитоняшек»

Популярные пользователи этой соцсети имеют сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков, получают тучи лайков и комментариев даже на самые тривиальные снимки.
Особенно много подписчиков у девушек, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой и постоянно делают селфи. Таких барышень принято называть «фитоняшками».
Так, самую популярную в Instagram девушку из Тюмени Кристину Шелест тоже можно отнести к этой категории: она пишет о своем рационе, выкладывает фотографии накачанных ягодиц и активно делится мыслями и чувствами с аудиторией. Сейчас у Кристины 470 тысяч подписчиков.
В десятке самых популярных пользователей этой социальной сети в Тюмени четыре человека большое внимание уделяют тренажерным залам и спорту.
Руководитель тюменского психологического центра «Маяк» Екатерина Громова попробовала разобраться, почему люди увлекаются наблюдением за чужой жизнью в интернете.
По мнению психолога, причин этого феномена можно выделить несколько.
Во-первых, человек любопытен по своей природе. Младенцам это позволяет познавать мир: тянуться за игрушкой и тренировать свой мышечный тонус, готовясь ползать и ходить. Дети 4–5 лет спрашивают родителей «Почему?» на любое событие или действие, расширяя свой кругозор. В подростковом возрасте любопытство или подражание позволяет овладеть разными паттернами поведения и быть более успешными во взаимодействии и общении с окружающими.
У взрослых любопытство удовлетворяет познавательную потребность, а также потребность в сопричастности к социальной группе. Вспомните, в деревнях и селах можно было выглянуть на улицу и узнать важные новости и события, обсудить с соседкой проблему и т.д. В техногенном мире люди становятся более замкнутыми, а следить за их жизнью, просто выглянув на улицу, становится невозможным. Да и людей вокруг все больше — за всеми не уследишь. Но потребность узнавать больше о чьей-то жизни осталась неизменной. И эту нишу заполняют откровения знаменитостей, социальные сети и возможность «жить напоказ».
Люди предпочитают следить за страницами в соцсетях еще и по причине насыщенной жизни их владельцев. Согласитесь, что нашу жизнь, как, скорее всего, и жизнь наших соседей составляют одни и те же дела. Так называемые «фитоняшки» свои страницы наполняют более яркими и разнообразными событиями. А пост о каком-то более распространенном действии только приближает их к обычным людям и подкрепляет интерес, так как у людей запускается механизм сопричастности: «они такие же как я».
В психологии масс выделяют механизмы заражение и подражание, которыми можно объяснить действия людей не просто интересующихся, но и советующихся.
В современной социальной психологии под заражением понимается процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому. Если говорить о принципиальных различиях между подражанием и заражением, то они вполне очевидны на уровне здравого смысла. Если один субъект (индивид, масса) заражает, то другой субъект (индивид) заражается и в результате начинает подражать тому, кто его заразил. Таким образом, заражение и подражание соотносятся как активная причина и пассивное следствие.
У девушек-идеалов есть потребность во всеобщем внимании, что подталкивает их выкладывать (заражать) в сеть не только свои фотографии, но и рассказывать об образе жизни. Для людей их жизнь может выглядеть как привлекательная, успешная, красивая — именно то, к чему чаще стремятся люди в построении своей реальности. Тут и актуализируется механизм подражания для того, чтобы свою реальность сделать более привлекательной и успешной.
Конечно, к подражанию осмысленному или бессознательному склонны далеко не все люди, их определят совокупность личностных особенностей и система взаимоотношений в семье и с социумом.
«Для меня лично тема важно не столько проявлением людского любопытства, сколько адекватностью тех паттернов поведения, которые люди перенимают, чаще в подростковом возрасте, — отмечает Екатерина. — Не могу не согласиться, что для подростков социальные сети привлекательны и несут определенную долю информации. Важно, чтобы ко времени, когда подростки расширяют свой поведенческий багаж, семейные и социальные ценности были переданы и встроены в структуру личности.
Подражать — это не плохо, важно это делать осмыслено, взяв для себя главную идею и скорректировав поведение под свои особенности личности, а не просто «обезьянничая».
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