В чем секрет популярности «фитоняшек»

У взрослых любопытство удовлетворяет познавательную потребность, а также потребность в сопричастности к социальной группе. Вспомните, в деревнях и селах можно было выглянуть на улицу и узнать важные новости и события, обсудить с соседкой проблему и т.д. В техногенном мире люди становятся более замкнутыми, а следить за их жизнью, просто выглянув на улицу, становится невозможным. Да и людей вокруг все больше — за всеми не уследишь. Но потребность узнавать больше о чьей-то жизни осталась неизменной. И эту нишу заполняют откровения знаменитостей, социальные сети и возможность «жить напоказ».