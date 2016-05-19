Тюменский скейт-парк открывает летний сезон

Юные участники весенних проектов уже приглашены на предстоящую презентацию летних экстремальных видов спорта и молодежных субкультур, однако, как рассказала заместитель директора дворца «Пионер» Ирина Неуймина, организаторы ждут и взрослую аудиторию: «Начать учить трюки на велосипеде после 20 лет, встать на доску после 30, освоить ролики в 40 — сегодня эта тенденция актуальна как никогда. Люди начинают в любом возрасте и потом катаются всю жизнь. Для экстремальных видов спорта и позитивных молодежных субкультур нет возрастных, социальных, культурных ограничений, и каждый найдет в них то, что нужно именно ему».