Тюменский скейт-парк открывает летний сезон

С 14.00 и до самого вечера любой пришедший в парк сможет приобщиться к экстремальному спортивному движению: увидеть долгожданное «Открытие летнего сезона SibSub by Vans», задать вопросы спортсменам и звездным гостям из Москвы и Санкт-Петербурга, взять мини-урок с инструктором и даже записаться в секции.
«Эта презентация станет уже третьим мероприятием социально-профилактической направленности, организованным командой SibSub в 2016 году. В марте и апреле 100 подростков 12–16 лет, включая воспитанников детского дома, побывали в скейт-парке с экскурсиями. Помимо общей ознакомительной программы им преподали курс экстремальной фотожурналистике. Подобные прогрессивные формы работы с молодежью уже несколько лет с успехом реализуется в Тюмени», — отметили в пресс-службе дворца «Пионер».
Юные участники весенних проектов уже приглашены на предстоящую презентацию летних экстремальных видов спорта и молодежных субкультур, однако, как рассказала заместитель директора дворца «Пионер» Ирина Неуймина, организаторы ждут и взрослую аудиторию: «Начать учить трюки на велосипеде после 20 лет, встать на доску после 30, освоить ролики в 40 — сегодня эта тенденция актуальна как никогда. Люди начинают в любом возрасте и потом катаются всю жизнь. Для экстремальных видов спорта и позитивных молодежных субкультур нет возрастных, социальных, культурных ограничений, и каждый найдет в них то, что нужно именно ему».
21 мая, скейт-парк у «Пионера»
14:00 — старт соревнований
14.45 — 15.15 — финал скейтборд
15.30 — 17.30 — кастомайзинг обуви Vans
16.30 — 17.00 — финал bmx 17.00 — 17.30 — джем сессия bmx
19.00 — 19.30 — финал aggressive inline skating