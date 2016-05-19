Пропавший тюменец Михаил Гольверк вернулся домой

Как только у Вас появилось малейшее подозрение о пропаже человека, если он не выходит на связь, немедленно обращайтесь в полицию, тем более, если это несовершеннолетний. Стражи правопорядка незамедлительно приступят к комплексу поисковых мероприятий. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени 291–600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855.