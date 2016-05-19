nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пропавший тюменец Михаил Гольверк вернулся домой

19 мая 2016, 11:32
В Тюмени установлено местонахождение без вести пропавшего молодого человека. Михаил Гольверк, ранее объявленный в розыск по заявлению родных, вернулся домой.

В Тюмени установлено местонахождение без вести пропавшего молодого человека. Михаил Гольверк, ранее объявленный в розыск по заявлению родных, вернулся домой.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, поздним вечером 17 мая в отдел полиции № 1 поступило заявление о без вести пропавшем жителе областного центра 1990 года рождения. Молодой человек ушел из дома утром и не выходил на связь с родственниками.

Ориентировка на разыскиваемого была немедленно передана всем экипажам ГИБДД, патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны. Оперативники уголовного розыска установили многочисленных друзей и знакомых пропавшего, опросили его родственников.

Накануне вечером молодой человек сам вернулся домой, объяснив что все это время отдыхал со знакомым, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Стражи правопорядка обращаются к жителям областного центра: не заставляйте волноваться своих близких, предупреждайте родственников о том, куда Вы идете и сообщайте о том, что задерживаетесь.

Полицейские напоминают: «Устаревший стереотип о том, что поиски пропавших начинают по истечении трех суток, не достоверен».

Как только у Вас появилось малейшее подозрение о пропаже человека, если он не выходит на связь, немедленно обращайтесь в полицию, тем более, если это несовершеннолетний. Стражи правопорядка незамедлительно приступят к комплексу поисковых мероприятий. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени 291–600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855.

#Новости#УМВД России по г. Тюмени#Поиск людей#Евгений#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25