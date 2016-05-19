Пропавший тюменец Михаил Гольверк вернулся домой

В Тюмени установлено местонахождение без вести пропавшего молодого человека. Михаил Гольверк, ранее объявленный в розыск по заявлению родных, вернулся домой.
Как рассказали в пресс-службе УМВД, поздним вечером 17 мая в отдел полиции № 1 поступило заявление о без вести пропавшем жителе областного центра 1990 года рождения. Молодой человек ушел из дома утром и не выходил на связь с родственниками.
Ориентировка на разыскиваемого была немедленно передана всем экипажам ГИБДД, патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны. Оперативники уголовного розыска установили многочисленных друзей и знакомых пропавшего, опросили его родственников.
Накануне вечером молодой человек сам вернулся домой, объяснив что все это время отдыхал со знакомым, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
Стражи правопорядка обращаются к жителям областного центра: не заставляйте волноваться своих близких, предупреждайте родственников о том, куда Вы идете и сообщайте о том, что задерживаетесь.
Полицейские напоминают: «Устаревший стереотип о том, что поиски пропавших начинают по истечении трех суток, не достоверен».
Как только у Вас появилось малейшее подозрение о пропаже человека, если он не выходит на связь, немедленно обращайтесь в полицию, тем более, если это несовершеннолетний. Стражи правопорядка незамедлительно приступят к комплексу поисковых мероприятий. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени 291–600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855.