Над Средиземным морем пропал самолет, летевший из Парижа в Египет

О пропавшем самолете сообщают федеральные СМИ. «По официальной информации EgyptAir, на борту летевшего из Парижа в Каир самолета находятся 56 пассажиров, включая одного ребенка и двух младенцев, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа. Таким образом, всего на борту самолета находится 66 человек», — говорится в «Твиттере» авиакомпании EgyptAir.
По данным Lenta.ru, для поисков авиалайнера создала экстренный оперативный штаб, куда вошли представители всех авиационных служб, задействована военная авиация Греции и Египта. Министр гражданской авиации Египта прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся на родину.
Представители Египта не исключают, что самолет мог упасть в море.