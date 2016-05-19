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Над Средиземным морем пропал самолет, летевший из Парижа в Египет

19 мая 2016, 10:36
Самолет авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, пропал в воздушном пространстве Египта, когда находился над Средиземным морем. На борту лайнера — 66 человек.

О пропавшем самолете сообщают федеральные СМИ. «По официальной информации EgyptAir, на борту летевшего из Парижа в Каир самолета находятся 56 пассажиров, включая одного ребенка и двух младенцев, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа. Таким образом, всего на борту самолета находится 66 человек», — говорится в «Твиттере» авиакомпании EgyptAir.

По данным Lenta.ru, для поисков авиалайнера создала экстренный оперативный штаб, куда вошли представители всех авиационных служб, задействована военная авиация Греции и Египта. Министр гражданской авиации Египта прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся на родину.

Представители Египта не исключают, что самолет мог упасть в море.

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