Над Средиземным морем пропал самолет, летевший из Парижа в Египет

О пропавшем самолете сообщают федеральные СМИ. «По официальной информации EgyptAir, на борту летевшего из Парижа в Каир самолета находятся 56 пассажиров, включая одного ребенка и двух младенцев, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа. Таким образом, всего на борту самолета находится 66 человек», — говорится в «Твиттере» авиакомпании EgyptAir.