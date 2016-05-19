Марина Стрелец: В Тюмени стильная молодежь, а людям постарше нужен имиджмейкер

Имидж — это образ, то представление о человеке или компании, которое живёт в сознании окружающих людей, общественности. Чтобы сформировать привлекательный имидж, иногда нужно приложить немало усилий, прибегнуть к продуманной самопрезентации и грамотной пропаганде позиционируемых ценностей. Это трансляция во внешний мир того, что вы хотите донести до окружающих. Если имидж выстроен грамотно, то ваше послание будет трактоваться верно. Но тут главное — изменяя себя, не изменять себе. Если человек выберет стиль, далёкий от своего внутреннего состояния, он не сможет оставаться долго в его рамках. Тут вопрос выбора: либо — цель, либо — внутренний комфорт. Я считаю, что главное — это сохранить свою природную красоту и естественность, просто нужно знать, как правильно подчеркивать свои достоинства и скрывать особенности фигуры. Если образ не соответствует тому посылу, который несёт человек — окружающие просто не поверят ему.