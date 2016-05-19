Марина Стрелец: В Тюмени стильная молодежь, а людям постарше нужен имиджмейкер

Как выглядеть стильно, кому нужен имиджмейкер и какие вещи сейчас в тренде, корреспонденту NashGorod.ru рассказала имидж-консультант Марина Стрелец.
Марина, чем ты занимаешься и как ты пришла к этой деятельности?
— Я — имиджмейкер-стилист, имидж-консультант и шоппер. Все началось, когда лет десять назад появилась первая передача про преображение простых девушек в стильных красавиц, называлась она «Снимите это немедленно», шла по СТС. Я не пропускала ни одной серии, мечтала стать героиней этой передачи. С тех пор и стала интересоваться стилем и модой. Начала все больше обращать внимание на то, как одеты люди и мысленно представляла, что бы я добавила в их образ, а что стоило бы убрать.
Так как я сама была девушкой с формами, у меня были проблемы с выбором одежды, на тот момент я была убеждена, что для полных девушек стильных и модных вещей не шьют. И когда на своем пути я всё же встречала стильных девушек с размером плюс, мне всегда было интересно, где они находят эти классные вещи и как они научились так грамотно скрывать свои особенности, при этом используя метод соlor — bloking (сочетание контрастных ярких цветов в одном образе).
Два года назад моя мечта сбылась. Я закончила специализированные курсы имиджмейкеров-стилистов. Вначале я изменила свой имидж и стиль. Теперь помогаю и мужчинам и женщинам сформировать индивидуальный имидж.
Чем отличается стилист от имиджмейкера? Кто такой шоппер?
— Быть стилистом — это играть и творить. Стилисты создают красивую и оригинальную картинку из имеющейся фактуры. Фактура — это человек, его внешние данные. Одной девушке подойдет эффектный драматический образ в духе Тима Бертона, другой — образ а-ля Твигги. Стилист меняет внешний облик клиента независимо от его задач, его психологического состояния.
Так как я сама была девушкой с формами, у меня были проблемы с выбором одежды, на тот момент я была убеждена, что для полных девушек стильных и модных вещей не шьют.
Имиджмейкер — это психология и аналитика. Имиджмейкер точно знает, как надо выглядеть клиенту, чтобы произвести правильное впечатление на целевую аудиторию. Задача имиджмейкера — подать человека так, чтобы целевая аудитория захотела его «купить». Это похоже на работу маркетолога (а по образованию я как раз маркетолог): изучить рынок и вкусы потребителей, оформить товар, подать его. Имиджмейкер — это еще и личный психолог. Я помогаю своим клиентам разобраться с их проблемами, устранить комплексы, страхи. И вся эта колоссальная работа проводится для того, чтобы помочь человеку достичь его жизненных целей. Люди обращаются ко мне с такими запросами: хочу найти престижную работу, выйти замуж, получить повышение.
Шоппер — специалист, сопровождающий покупателя в походе по магазинам, он помогает подобрать одежду, необходимую клиенту, и сориентироваться в модных тенденциях.
Потребность в таких специалистах есть?
— Судя по моему опыту — есть. Индустрия красоты и fashion-индустрия — одни из самых динамично развивающихся направлений в сфере услуг. Стильные образы пропагандируются СМИ. Девушки желают стать красивее и быть интересными противоположному полу.
Что такое имидж, стиль?
Имидж — это образ, то представление о человеке или компании, которое живёт в сознании окружающих людей, общественности. Чтобы сформировать привлекательный имидж, иногда нужно приложить немало усилий, прибегнуть к продуманной самопрезентации и грамотной пропаганде позиционируемых ценностей. Это трансляция во внешний мир того, что вы хотите донести до окружающих. Если имидж выстроен грамотно, то ваше послание будет трактоваться верно. Но тут главное — изменяя себя, не изменять себе. Если человек выберет стиль, далёкий от своего внутреннего состояния, он не сможет оставаться долго в его рамках. Тут вопрос выбора: либо — цель, либо — внутренний комфорт. Я считаю, что главное — это сохранить свою природную красоту и естественность, просто нужно знать, как правильно подчеркивать свои достоинства и скрывать особенности фигуры. Если образ не соответствует тому посылу, который несёт человек — окружающие просто не поверят ему.
Стиль — совокупность элементов образа, объединенная общими чертами. Формирование стиля зависит от многих факторов — как социальных, так и психологических. В этом смысле судить о присутствии или отсутствии целостного стиля в одежде можно как раз по факту наличия определенного общего направления. Если оно существует, то можно сказать, что человек придерживается рамок определенного стилистического направления. Если все элементы разрознены, то общего стиля нет.
Существуют ли основные правила стиля? Как не выглядеть нелепо?
— Существует много разных правил и у каждого стилиста они свои. Главное, чтобы образ соответствовал ситуации. Например, если девушка идёт в университет, то ей не стоит надевать короткую юбку с коротким топом.
Какие существуют стили?
— Во многих источниках есть разные классификации, но основных пять: классический, спортивный, фантазийный, фольклорный, авангардный. Каждый из них содержит множество подстилей.
Классика — это белый, серый, черный цвета. Чёткие, геометрические формы. Аксессуары — только из дорогих металлов, их минимум.
Спортивный стиль включает в себя направления милитари, кэжуал, сафари, спортшик и другие. Это удобная одежда, но и она может быть женственной. Например шифоновое платье, кеды, джинсовая куртка и яркие аксессуары будут выглядеть прекрасно. Сейчас актуально сочетание разных стилевых направлений в одном образе.
Фантазийный стиль — это романтика, драматика. Романтика — летящие платья, цветочные принты. Драматика подходит для «роковых штучек». Это чёрный, красный цвета, леопард, высокие каблуки.
Фольклорный — этно-мотивы из разных стран, культур.
Авангардный — нестандартный силуэт, асимметрия, геометрия, яркие цвета, игра форм.
Стоит ли гнаться за модой или нужно следовать только своей интуиции?
— Как говорит известный историк моды Александр Васильев, следовать моде — смешно, не следовать — глупо. Одной трендовой вещи в вашем образе будет вполне достаточно, чтобы выглядеть модно. Не стоит перебарщивать и надевать «все лучшее сразу». Во всем должна быть мера.
Каковы актуальные модные тенденции?
— Сейчас в тренде футуризм (одежда со светоотражающими поверхностями, вроде металлической фольги, блестящие ткани, пайетки), вещи из денима, викторианский стиль, бельевой стиль. К примеру, стильно будет выглядеть, если вы наденете топ в бельевом стиле, косуху, кожаную юбку «карандаш», грубые ботинки и яркое колье — получится модный образ в стиле «глэм-рок».
Стоит ли худеть и истязать себя диетами, чтобы соответствовать некому идеалу красоты?
— Я считаю, что красивая девушка — это уверенная в себе девушка. Девушкам размера плюс не стоит ждать чудесного времени «когда я стану стройной». Будьте красивы здесь и сейчас!
В нашем городе люди в массе своей стильно одеваются?
— Тюмень — это студенческий город, стильной молодежи здесь много, а вот людям постарше нередко требуется помощь имиджмейкеров.
Кто для тебя идеал стиля?
— Стилист и телеведущая Екатерина Гершуни и стилист Александр Рогов.
Можно ли выглядеть стильно при маленькой зарплате?
— Можно. В Тюмени есть магазины с низкими ценами при хорошем выборе.