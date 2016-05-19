Индустриальные парки примут первых резидентов летом

На базе этой экоплощадки появится уникальный кластер по переработке пищевой продукции — ягод, а в перспективе меда, корнеплодов. Здесь же построят цеха по производству упаковки, а также помещения, где будут собирать и ремонтировать измерительные приборы. «Площадка вместит 10–12 предприятий. Инвестиции — от 50 до 300 млн. рублей в каждый проект. Всего планируется создать около 400–500 новых рабочих мест», — рассказал накануне генеральный директор УК «Индустриальные парки» Андрей Саносян. По его словам, отбор резидентов ведется экспертной группой и советом при инвестиционном агентстве. Сейчас уже есть три резидента.
Как только подготовят участки, к строительству приступят ООО «НГ-групп» и ООО ТПК «Ягоды плюс». Причем, первое предприятие, нацеленное на выпуск упаковки, начнет реализацию своего проекта с нуля. У второго уже налажено производство на арендованных площадях. Его торговая марка и продукция знакома не только в Тюменской области и ближайших регионах-соседях, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и даже за рубежом.
«В ассортименте предприятия — сто наименований продукции. Строительство собственных помещений позволит увеличить существующие объемы в два с половиной раза, — подчеркнул генеральный директор ТПК „Ягоды плюс“ Эльмар Ибуков. — Первая очередь предусматривает первичную переработку, вторая — глубокую: это производство соков, морсов, варенья, джемов и наполнителей для предприятий общественного питания». Руководитель проекта Илья Полухин и добавил, что на новом заводе откроют от 60 до 100 вакансий.
Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств площадка, с подведенной инженерной инфраструктурой, предназначенная для осуществления нового или модернизации уже существующего промышленного производства, сообщает пресс-служба администрации Тюменской области.