Индустриальные парки примут первых резидентов летом

На базе этой экоплощадки появится уникальный кластер по переработке пищевой продукции — ягод, а в перспективе меда, корнеплодов. Здесь же построят цеха по производству упаковки, а также помещения, где будут собирать и ремонтировать измерительные приборы. «Площадка вместит 10–12 предприятий. Инвестиции — от 50 до 300 млн. рублей в каждый проект. Всего планируется создать около 400–500 новых рабочих мест», — рассказал накануне генеральный директор УК «Индустриальные парки» Андрей Саносян. По его словам, отбор резидентов ведется экспертной группой и советом при инвестиционном агентстве. Сейчас уже есть три резидента.