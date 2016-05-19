Гоночный болид и ретро-автомобили ждут тюменцев в выставочном зале

В Тюмени продолжает свою работу выставка «Автомир-2016». Болид Formula Neftegaz, автомобили середины прошлого века, уникальные гусеничные внедорожники — все это можно увидеть в тюменском выставочном зале.
Ежегодная выставка автоиндустрии «Автомир-2016» начала работу вчера, 18 мая. Более 30 организаций юга Тюменской области представили вниманию посетителей свою продукцию и новинки автомобильного рынка. Мероприятие, изначально ориентированное на демонстрацию строительной и дорожной техники, не ограничивается демонстрацией машин узкого назначения — на стендах участников представлен самый разнообразный транспорт: от легковых автомобилей до гусеничных вездеходов.
Неподдельный интерес у посетителей вызвал стенд научно-прикладного центра Neftegaz Engineering. Именно здесь команда Formula Neftegaz представила вниманию горожан гоночный болид, собранный на мощностях ТюмГНГУ.
Как рассказали участники проекта Formula Neftegaz, в выставке «Автомир» команда принимает участие уже второй год. «Главная цель участия в таких мероприятиях — популяризация движения Formula Student. К сожалению, в России этот вид автоспорта не настолько распространен, как в Европе. Нам бы хотелось, чтоб гоночная команда, подобная нашей, появилась в каждом ВУЗе города. В настоящий момент в России всего 25 команд, причем на Урале их всего три», — пояснила представитель команды.
Представленный на стенде болид — второй по счету автомобиль, собранный усилиями студентов. Машина уже приняла участие в нескольких международных соревнованиях в Италии, в Венгрии и в Китае, сейчас продолжается подготовка к участию в заезде на трассе в Барселоне.
«Уникальной особенностью нашего болида является ременная главная передача. Это единственный в России и один из немногих в мире автомобиль Formula Student с трансмиссией такого рода», — добавили представители команды.
Как писал NashGorod.ru ранее, партнером Formula Neftegaz в этом году стала компания «Артель-трудъ» — тюменский производитель изделий из листового металла. Продукция этой компании также была представлена на стендах выставки. Вниманию посетителей сотрудники «Артель-трудъ» предложили силовые бамперы и необычные технические решения на базе внедорожников УАЗ.
Здесь же, в помещениях тюменской ярмарки тюменцы могли прикоснуться к раритетам советского автопрома. Мастерская Old Motors Garage разместила на своем стенде автомобили ГАЗ-21, «Победа», ИЖ-412 и более ранние версии «Москвича».
На площадке у выставочного зала автосалон ГАЗ ГК «Автоград» представил вниманию новинки горьковского автозавода — цельнометаллический фургон ГАЗель Next, среднетоннажный грузовик ГАЗон Next, а также автомобиль ГАЗель с улушенным бензиновым двигателем Ульяновского моторного завода Evotech 2.7. Кстати, в кабине фургона ждал приятный сюрприз — инженеры группы ГАЗ наконец отказались от громоздкой рукоятки переключателя скоростей и перенесли ручку на панель, приблизив российский автомобиль к мировым «стандартам de facto».
Здесь же у главного входа в здание выставлены гусеничные мини-вездеходы, большегрузы Уральского автозавода, грузовики, работающие на природном газе и многое другое.
Увидеть экспозицию своими глазами тюменцы могут по адресу улица Севастопольская, 12. Выставка «Автомир-2016» продолжит свою работу до 21 мая.