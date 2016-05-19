Гоночный болид и ретро-автомобили ждут тюменцев в выставочном зале

Как рассказали участники проекта Formula Neftegaz, в выставке «Автомир» команда принимает участие уже второй год. «Главная цель участия в таких мероприятиях — популяризация движения Formula Student. К сожалению, в России этот вид автоспорта не настолько распространен, как в Европе. Нам бы хотелось, чтоб гоночная команда, подобная нашей, появилась в каждом ВУЗе города. В настоящий момент в России всего 25 команд, причем на Урале их всего три», — пояснила представитель команды.