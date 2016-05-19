Депутаты: Бюджет Тюмени с дефицитом, но без долгов

В своем докладе директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук отметил, что городской бюджет, даже в нестабильной экономической ситуации и при наличии дефицита, тем не менее, сбалансирован. Дефицит городского бюджета составил 899 млн рублей. Доходы Тюмени за год — 23 109 млн, расходы — 24 008 млн. Наибольшие расходы — развитие дорожно-транспортной сети: 9 198 млн рублей. Затраты на образование — 8 061 млн рублей. 1 770 млн рублей потрачено на реализацию жилищной политики.
К началу 2016 года население областного центра насчитывает 720 тысяч человек. Средняя зарплата составляет сегодня немногим более 47 тысяч рублей. В тюменских школах на сегодня насчитывается 75,9 тысячи учеников. Детские сады посещают 45,9 тысячи маленьких тюменцев.
В оценках прошедших во дворце «Пионер» публичных слушаний по бюджету депутаты разошлись. Напомним, в этом мероприятии приняли участие более 260 человек. Депутат Александр Чепик считает, что слушания были хорошо подготовлены и проведены, и на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Однако его коллега по КПРФ Динар Абукин считает, что сама процедура слушаний должна быть усовершенствована. По его словам, единогласное голосование по проекту бюджета, это скорее, минус, и говорит об отстраненности общественности: «Считаю, необходимо подумать и на стадии формирования бюджета активнее привлекать общественность. И предложения обязательно учитывать при формировании главного финансового документа Тюмени». Также депутат предложил выбирать более удобное для граждан время проведения публичных слушаний.
Депутат Юрий Коновалов отметил большой остаток неиспользованных средств городского бюджета на конец отчетного периода. «Надо работать над тем, чтобы все выделенные деньги, к тому же обеспеченные реальным финансированием, осваивались в определенный период времени, — отметила председатель постоянной комиссии Оксана Величко, — Для этого администрации города и исполнительным органам власти надо разобраться, где еще остаются слабые места в чисто организационных вопросах. Эти деньги не теряются, они просто отсрочены во времени. Они будут потрачены на благо города, но уже не в текущем году».