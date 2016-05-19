Депутаты: Бюджет Тюмени с дефицитом, но без долгов

В оценках прошедших во дворце «Пионер» публичных слушаний по бюджету депутаты разошлись. Напомним, в этом мероприятии приняли участие более 260 человек. Депутат Александр Чепик считает, что слушания были хорошо подготовлены и проведены, и на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Однако его коллега по КПРФ Динар Абукин считает, что сама процедура слушаний должна быть усовершенствована. По его словам, единогласное голосование по проекту бюджета, это скорее, минус, и говорит об отстраненности общественности: «Считаю, необходимо подумать и на стадии формирования бюджета активнее привлекать общественность. И предложения обязательно учитывать при формировании главного финансового документа Тюмени». Также депутат предложил выбирать более удобное для граждан время проведения публичных слушаний.