Будущие первоклашки и их родители придут в школы на «Большую перемену»

«Поступление ребенка в школу — это всегда важный и ответственный этап жизни всей семьи. Для детей и родителей начинается новый период, появляются особые заботы и обязанности. 22 мая в 11.00 в рамках городского проекта «Навстречу друг другу» в школах города впервые пройдет «Большая перемена для будущих первоклассников», — отметили в департаменте.