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Будущие первоклашки и их родители придут в школы на «Большую перемену»

19 мая 2016, 08:42
В ближайшее воскресенье, 22 мая, будущие первоклассники тюменских школ смогут посмотреть на классы, где им предстоит заниматься, а их родители пообщаются с педагогами и познакомятся с традициями учебных заведений.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба департамента образования администрации города, в предстоящем учебном году за школьные парты сядут около 11 тысяч тюменских первоклашек.

«Поступление ребенка в школу — это всегда важный и ответственный этап жизни всей семьи. Для детей и родителей начинается новый период, появляются особые заботы и обязанности. 22 мая в 11.00 в рамках городского проекта «Навстречу друг другу» в школах города впервые пройдет «Большая перемена для будущих первоклассников», — отметили в департаменте.

В рамках «Большой перемены» родители смогут познакомиться с традициями школ, пообщаться с педагогами, получить консультации психологов и логопедов. Поскольку в последние годы система образования претерпела множество изменений, взрослым будет предложено погрузиться в современную школьную среду, познакомиться с требованиями новых образовательных стандартов, принять участие во внеурочной деятельности. Для детей будут организованы экскурсии по школе, веселые перемены, спортивные игры и познавательные конкурсы.

С более подробной программой «Большой перемены для будущих первоклассников» можно ознакомиться на официальных сайтах школ.

#Новости#Тюмень#Департамент образования#Школы#Таня#Общество
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