Абоненты Дом.ru с утра остались без интернета

«Вчера ночью все отлично работало — и интернет, и телевидение. Сегодня с утра не смогла выйти в сеть с телефона, но времени разбираться не было, списала все на технические неполадки дома. На работе коллега сказала, что у нее тоже нет интернета. Оказалось, она, как и я, клиентка Дом.ru», — сообщила Nashgorod.ru тюменка Оксана.