Абоненты Дом.ru с утра остались без интернета

«Вчера ночью все отлично работало — и интернет, и телевидение. Сегодня с утра не смогла выйти в сеть с телефона, но времени разбираться не было, списала все на технические неполадки дома. На работе коллега сказала, что у нее тоже нет интернета. Оказалось, она, как и я, клиентка Дом.ru», — сообщила Nashgorod.ru тюменка Оксана.
По словам другой жительницы нашего города — Евгении, интернета в ее квартире нет с утра и до сих пор.
Дозвониться до тюменского филиала холдинга «ЭР-Телеком» не удалось: звонок автоматически переходит в службу технической поддержки. Вместо ответа оператора — записанное голосовое сообщение. В нем говорится, что в связи с техническими неисправностями на оборудовании ограничено предоставление услуг. «Восстановительные работы ведутся. Мы прикладываем все усилия для скорого восстановления предоставления услуг», — говорит автоответчик. Сообщается, что восстановительные работы планируется завершить к 12.00.
В редакцию Nashgorod.ru поступил официальный комментарий от компании «ЭР-Телеком». «Произошла авария на головной станции. Сейчас все неполадки устранены, однако в некоторых районах возможны проблемы со связью», — отметили в службе маркетинга компании, заверив, что в целом ситуация разрешилась.