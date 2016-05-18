«Ученики Макаревича» гастролируют в Тюмени

Тюменка Наталья сообщила редакции портала NashGorod.ru, что несколько дней назад ее отцу позвонили на мобильный телефон и пригласили на кулинарное шоу известного музыканта и телеведущего Андрея Макаревича.
«Моему папе, которому 58 лет, поступило приглашение на кулинарное шоу с дегустацией. Ведущим должен быть Андрей Макаревич. Позвонивший настаивал, что отец обязательно должен привести с собой троих друзей», — рассказала женщина. Правда потом уточнили, что сам Макаревич приехать не сможет, но встречу проведут его «ученики». Немного позднее ее отцу вручили бумажное приглашение.
Заподозрив, что здесь что-то нечисто, женщина выяснила, что под видом «учеников Макаревича» в других городах, в том числе, в Екатеринбурге, работают мошенники. Кулинарный мастер-класс представляет собой на самом деле презентацию «чудо-посуды», которую «счастливчики» получают возможность приобрести набор по сниженной цене — «всего» 108 500 вместо 153 тысяч рублей.
Доверчивые пенсионеры, загоревшись желанием приобрести чудо-посуду, да еще и по «сниженной» цене, зачастую соглашаются на оформление кредита прямо на месте. По данным некоторых источников, реальная рыночная стоимость подобного набора «чудо-посуды» — не более 27 тысяч рублей.
В тюменской полиции рассказали, что пока что жалоб на действия «кулинаров» не поступало, но посоветовали тюменцам, особенно пожилым людям, быть осмотрительнее и не поддаваться на заманчивые предложения.
Напомним, что тюменцы нередко становились жертвами мошенников. Так, продавцы «чудо-фильтров» звонят горожанам и предлагают совершенно бесплатно проверить качество водопроводной воды. Естественно, тесты показывают, что вода в кранах — хуже некуда и вообще опасна для здоровья. Хозяину квартиры тут же предлагают купить фильтр за десятки тысяч рублей.
В апреле этого года областной суд взыскал в пользу клиентки косметологической фирмы почти 200 тысяч рублей за навязанную услугу по омоложению. Женщина заключила кредитный договор с представителем банка за оказываемый курс процедур, однако, чуть позже его пришлось расторгать при помощи суда. Стоимость 90 процедур по договору для жительницы Тюмени Татьяны оценивалась в 109 900 рублей. Одновременно с этим договором ее уговорили заключить и договор кредитования с одним из банков Тюмени, предоставившим ей кредит в 100 351 рублей. Одумавшись, женщина чуть позже решила отказаться от кабального договора и в адрес ООО направила заявление с требованием о его расторжении в связи с финансовыми проблемами. В этом же заявлении она указала, что не получала косметологических процедур.