«Ученики Макаревича» гастролируют в Тюмени

В апреле этого года областной суд взыскал в пользу клиентки косметологической фирмы почти 200 тысяч рублей за навязанную услугу по омоложению. Женщина заключила кредитный договор с представителем банка за оказываемый курс процедур, однако, чуть позже его пришлось расторгать при помощи суда. Стоимость 90 процедур по договору для жительницы Тюмени Татьяны оценивалась в 109 900 рублей. Одновременно с этим договором ее уговорили заключить и договор кредитования с одним из банков Тюмени, предоставившим ей кредит в 100 351 рублей. Одумавшись, женщина чуть позже решила отказаться от кабального договора и в адрес ООО направила заявление с требованием о его расторжении в связи с финансовыми проблемами. В этом же заявлении она указала, что не получала косметологических процедур.