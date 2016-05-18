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Погибшего тюменца Виктора Тимофеева проводили в последний путь

18 мая 2016, 16:22
В Тюмени простились с капитаном полиции Виктором Тимофеевым, погибшем при исполнении служебного долга, и проводили его в последний путь.
Сюжет
Полиция

Напомним, 14 мая сотрудник СОБР УМВД России по Тюменской области Виктор Тимофеев погиб в ходе спецоперации по ликвидации вооруженных преступников в городе Дербент Республики Дагестан. Церемония прощания с погибшим полицейским прошла утром 18 мая в тюменском драматическом театре.

Проститься с бойцом СОБР пришли губернатор Тюменской области Владимир Якушев, начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, руководящий личный состав управления, бойцы спецподразделения различных регионов, ветераны, близкие и родные. На траурном митинге губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что когда в Тюмени провожают сводный отряд полиции в командировки на Северный Кавказ, все всегда рассчитывают и надеются, что он вернется домой в полном составе.

«Печально и обидно, что отпраздновав очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне, мы в мирное время теряем молодых ребят, которые сегодня решают очень важные задачи по обеспечению правопорядка. Безмерно жаль, что они уходят в самом расцвете сил. Но, самое горькое, когда родители хоронят своих детей. Виктор был надежным боевым товарищем и в этой тяжелой ситуации исполнил свой долг офицера до конца, он не мог поступить иначе», — сказал Владимир Якушев и выразил соболезнования и слова поддержки семье погибшего.

Начальник Управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов отметил, что поступок Виктора Тимофеева заслуживает высокой оценки. «Он выбрал для себя жизненный путь — служение Отечеству и профессию защищать людей. В течение десяти лет он служил в органах внутренних дел. За это время восемь раз выезжал в командировки на Северный Кавказ. Сегодня мы провожаем в последний путь нашего соратника. Он погиб, спасая своих товарищей по оружию. Память о нем навсегда останется в наших сердцах»,- сказал Юрий Алтынов.

Своими воспоминаниями о Викторе Тимофееве поделились командиры боевых подразделений.

После проведения панихиды и отпевания Виктора Тимофеева с воинскими почестями захоронили на Червишевском кладбище, возле стелы памяти сотрудников, посвятивших жизнь служению Отечеству.

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