Погибшего тюменца Виктора Тимофеева проводили в последний путь

«Печально и обидно, что отпраздновав очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне, мы в мирное время теряем молодых ребят, которые сегодня решают очень важные задачи по обеспечению правопорядка. Безмерно жаль, что они уходят в самом расцвете сил. Но, самое горькое, когда родители хоронят своих детей. Виктор был надежным боевым товарищем и в этой тяжелой ситуации исполнил свой долг офицера до конца, он не мог поступить иначе», — сказал Владимир Якушев и выразил соболезнования и слова поддержки семье погибшего.