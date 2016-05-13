Wings For Life World Run: за себя и за того парня

С самого утра в Коломне царила невероятно благостная атмосфера — у стен древнего Кремля, откуда участникам Wings for Life World Run предстояло выдвинуться на дистанцию, готовились к забегу более полутора тысяч людей из разных городов страны и даже мира. Отличная солнечная погода поддерживала хорошее настроение у бегунов, а организаторы и жители Коломны делали всё, чтобы улыбка с их лиц не сходила ни на минуту. Действительно, от организации доставки к месту проведения забега до сопровождения на дистанции всё было сделано на высочайшем уровне, чтобы ничего не отвлекало от главной цели — бежать за тех, кто не может. Профессиональные спортсмены помогали готовиться к забегу на специально организованной спортплощадке, для участников и гостей были организованы лектории с экспертами, где можно было почерпнуть интересные и полезные знания, а сами бегуны, невзирая на возраст, пол и спортивные достижения, охотно делились опытом и давали советы перед стартом.