Wings For Life World Run: за себя и за того парня

Дебютировать в Wings For Life World Run — реальный способ начать заниматься спортом, найти мотивацию и насладиться пейзажами Коломны. «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть» — это о ней, о мотивации. Уверен, что многие из пытавшихся начать заниматься своим здоровьем, с трудом находили для этого возможность, но столь же легко отыскивали причины забросить здоровый образ жизни. Зато те, кто «подсел» на спорт, вряд ли забудут с чего начался этот их путь. Для некоторых, включая автора этих строк, таким толчком явно станет забег Wings For Life World Run-2016, состоявшийся в Коломне 8 мая.
Если говорить начистоту, то меня и спорт до сего момента связывали разве что занятия физкультурой в школе и просмотр соревнований по телевидению. Вечно находились какие-то отговорки вроде отсутствия денег на абонемент в фитнес-клуб, страх опозориться перед завсегдатаями тренажёрных залов или спортплощадок и, естественно, по большей части выдуманная самим собой нехватка времени и банальная лень. Шли годы, вместе с которыми сидячая работа и далеко не правильный образ жизни делали своё коварное дело и если бы не коллеги, пригласившие посетить благотворительный забег, то так могло бы продолжаться и дальше, но…
Присутствовать в Коломне исключительно в качестве журналиста показалось не очень интересным — ну все стартуют, ну лучшие среди мужчин и женщин пробегут максимальную дистанцию и получат заслуженную минуту славы и почётные награды — за этим можно последить и через интернет-трансляцию. А что если принять участие и самому выйти на дистанцию? Шальная мысль, посетившая голову, после недолгих раздумий нашла своё воплощение в реальность — несложная процедура регистрации, оплата стартового взноса и подтверждающий e-mail от организаторов со стартовым номером возвестили о том, что обратного пути нет. Хотя, конечно, он был, но ценой потери самоуважения.
Особенностью Wings for Life World Run является отсутствие финишной черты — в забеге все участники соревнуются сами с собой и со всем остальным миром одновременно. Каждый бежит, сколько сможет, до тех пор, пока его не догонит специальный автомобиль, оборудованный считывающим устройством. Автомобили (их называют «автомобиль-кетчер») начинают движение через полчаса после старта одновременно на всех трассах мира и постепенно наращивают скорость. Когда такой автомобиль равняется с бегуном, то забег для участника на этом заканчивается. И всё это в атмосфере невероятного спортивного праздника и полном отсутствии какого-либо прессинга!
Не менее приятно, что каждый из бегунов становится послом благой миссии. Забег проходит под эгидой некоммерческого фонда Wings for Life, который занимается исследованиями спинного мозга и ищет средство для лечения травм спинного мозга. С 2004 года Wings for Life тщательно отбирает и спонсирует самые передовые исследовательские проекты и клинические исследования, которые в перспективе смогут изменить жизнь людей по всему миру. Хотя средство еще на найдено, фонд уже добился немалых успехов, среди которых и вклад участников забега — все стартовые взносы, благотворительные пожертвования и помощь спонсоров идут на поиск помощи тем, кто оказался лишён возможности самостоятельно передвигаться. Девиз забега — «Бежим за тех, кто не может!» — не громкие слова, а отличная мотивация для всех участников проверить себя и тем самым помочь множеству людей на Земле встать на ноги.
С самого утра в Коломне царила невероятно благостная атмосфера — у стен древнего Кремля, откуда участникам Wings for Life World Run предстояло выдвинуться на дистанцию, готовились к забегу более полутора тысяч людей из разных городов страны и даже мира. Отличная солнечная погода поддерживала хорошее настроение у бегунов, а организаторы и жители Коломны делали всё, чтобы улыбка с их лиц не сходила ни на минуту. Действительно, от организации доставки к месту проведения забега до сопровождения на дистанции всё было сделано на высочайшем уровне, чтобы ничего не отвлекало от главной цели — бежать за тех, кто не может. Профессиональные спортсмены помогали готовиться к забегу на специально организованной спортплощадке, для участников и гостей были организованы лектории с экспертами, где можно было почерпнуть интересные и полезные знания, а сами бегуны, невзирая на возраст, пол и спортивные достижения, охотно делились опытом и давали советы перед стартом.
Честно признаться, поначалу был страх. Кругом все со знанием дела разминаются, набираются энергии специальным спортивным питанием, облачаются в яркую экипировку со всемирно известными логотипами, кто-то щеголяет эмблемами прошлых соревнований, а ты стоишь среди всех этих мастеров бега в простых кроссовках и спортивных штанах, собираясь сделать свой первый осознанный шаг на дистанции забега… Но от мандража не остаётся и следа, когда понимаешь, что можно обратиться к любому участнику Wings for Life World Run и он тебе с радостью подскажет как лучше бежать, как распределить силы, чего делать и чего не делать на дистанции, а самое главное — посоветует не заморачиваться над результатом и бежать в своё удовольствие, наслаждаясь самим процессом и осознанием того, что ты помогаешь другим.
Вообще забег вполне можно охарактеризовать ещё и марксистским лозунгом «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Ну нет у тебя за плечами опыта марафонских дистанций — не страшно, ну не готов ты бить рекорды скорости и протяжённости забега — преодолей столько, сколько сможешь и так, как сможешь. Всё равно ты победишь! Победишь свой страх перед спортом и самим собой. И, глядя на собравшихся в Коломне, понимаешь — это работает!
Конечно, все участники были разбиты на весьма условные категории по полу, возрасту и той дистанции, что каждый планировал преодолеть, но на самом деле это было самое что ни на есть условное деление. В стартовой зоне и на последующих километрах маршрута все были равны — бок о бок бежала молодёжь и не стареющие душой ветераны, покоряли коломенские дороги мамы с детьми и люди с ограниченными физическими возможностями, пробегали километровые отметки завсегдатаи спортивных мероприятий и те, кто преодолевал дистанцию с протезом, боролись за звание финишировавшего в Wings for Life World Run сегодняшние дебютанты и бывалые участники забега. И всех, абсолютно всех и каждого одинаково тепло приветствовали коломенцы, высыпавшие на дистанцию, чтобы поддержать бегунов.
Нельзя, просто нельзя остаться равнодушным, когда тебя с обочины подбадривают местные жители, поздравляют с праздниками и желают успеха пожилые люди, когда к тебе навстречу с радостными криками и желанием «дать пять» летит местная ребятня и с удовольствием бежит с тобой несколько метров дистанции, а уж когда полиция, стоящая в перекрытии, желает тебе успеха и местные любители горячительных напитков, уже не стоя на ногах, присаживаются на траву и пьяными голосами под нестройную гитару начинают петь то спортивные песни, то мелодии военных лет — открывается второе дыхание с пониманием того, что невозможно не оправдать надежды таких разных, но одинаково болеющих за тебя здесь, на Wings for Life World Run-2016, людей.
Когда тебя настигает «автомобиль-кетчер», испытываешь сразу массу эмоций. Первым приходит огорчение от того, что забег для тебя финишировал, затем наступает воодушевление от осознания простой, но важной истины — тебе покорилась дистанция! Затем, в зависимости от того, сколько пробежал — либо радуешься пройденному пути, либо печалишься, что так мало одолел. Но для меня 5,64 км от старта до финиша за «кетчером» стали настоящей победой над собой — конечно, опытные бегуны с усмешкой посмотрят на цифры, но, поверьте, для человека, который бегать начал, скажем прямо, когда был дан старт Wings for Life World Run-2016, это уже достижение.
Я такой не один. После финиша, в автобусе до Кремля, разговорился с другими участниками — многие были приятно удивлены тем, как долго им удалось продержаться на трассе, пробежав рекордное для себя расстояние. Мы все сошлись во мнении, что когда на тебя не давит спортивная составляющая и обязательство показать определённый результат, бежится намного проще, а второе дыхание в забеге помогает открыть та поддержка, которую ты чувствуешь на маршруте. И, повторюсь, атмосфера всеобщего праздника!
На церемонии награждения призёров российского забега победительница женского зачёта Елена Нургалиева отметила, что сам факт старт, независимо от пройденной дистанции — уже победа для любого участника. Ты превзошёл свой страх, свою лень, взял себя в руки и смог побежать — ты победил и помог этим тем, кто не может оказаться в этом забеге рядом с тобой, а значит твой успех стал не только личным достижением, но и протянутой рукой помощи тому, кто в этом нуждается. А отличная солнечная погода, позитивная атмосфера тысяч единомышленников и великолепные пейзажи Коломны становятся прекрасным бонусом к пробежке с благой целью.
Не скажу за всех, но лично для меня осознание того, что я бежал в одном ряду с чемпионом мира в барьерном беге Сергеем Шубенковым, олимпийским чемпионом по академической гребле Алексеем Свириным, семикратным победителем ралли-марафона «Дакар» Владимиром Чагиным и пилотами команды «КАМАЗ-Мастер», чемпионом России по паракарате Сергеем Семайкиным, паратриатлетом Ярославом Святославским и многими другими известными спортсменами, на «автомобиле-кетчере» меня догнал известный российский дрифтер Никита Шиков, стало ещё одним мотивирующим моментом. Мотивирующим приехать в 2017 году в Коломну ещё раз, а оставшееся время потратить на тренировки и как минимум удвоить собственный результат дебютного забега. Ну а если вы сомневаетесь, то, поверьте — если смог такой далёкий от спорта человек, как я, то совершенно точно сможете и вы. Присоединяйтесь и побежим вместе!
Wings for Life World Run-2016 в цифрах
Wings for Life World Run-2016 в Коломне
Максим Вершинин