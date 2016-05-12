По «горячим следам»: история одной велосипедной кражи

«Это было днем 10 мая. Ко мне обратился родственник с просьбой помочь в подготовке одного компьютерного чертежа. Мы встретились у меня дома, и я пристегнул свой велосипед гибким кодовым замком к перилам на лестничной площадке, чтобы он не мешался внутри маленького пансионата. Пока я работал над файлом, снаружи слышались пьяные крики и звуки ударов — как будто бы молотком по дереву и металлу. Так как и до этого, в праздничные дни, в подъезде были эпизоды с пьяными воплями и криками, я не связал эти звуки с похищением моего велосипеда. А когда файл был подготовлен, транспортного средства уже и след простыл. Остались только свежие выщербины на перилах.
В некотором недоумении, мы спустились во двор, где нашли свидетеля — мальчика лет шести, который видел двух злоумышленников и указал приблизительное направление, в котором они скрылись с великом. Я стал звонить в полицию, а брат поехал в указанном мальчиком направлении. В полиции мне очень быстро ответили, и оперативник, включившийся в мое дело, буквально засыпал меня вопросами, вплоть до того, во что был одет мальчик-свидетель и что конкретно он видел. Так что я вновь подошел к мальчику и стал его допрашивать с полной обстоятельностью под чутким руководством оперативника.
К счастью для юного свидетеля, в этот момент из-за угла дома выглянул брат и махнул мне рукой. Зайдя за угол, я увидел полицейского, моего брата, пьяного парня в наручниках и велосипед с прилично помятой рамой. При этом оперативник на линии продолжал задавать вопросы, и я немного подвисал, общаясь одновременно с онлайн и оффлайн сотрудниками МВД. Как оказалось, брат заметил велосипед, стоящий у комиссионки, и, зайдя внутрь, обнаружил подозреваемого и провел гражданский арест. А сотрудник комиссионки позвонил в полицию.
В общем дело раскрылось по крайне горячим следам. Уровень мышления преступника ниже, чем у мальчика-свидетеля. Выпил, украл, в ломбард, в тюрьму — романтика! Остальная часть дня ушла на посещение участка, составление протоколов, возвращение на место преступления, снятие отпечатков пальцев с перил, а также с моих рук, якобы для того чтобы различить отпечатки преступника и моих. Велосипед остался в участке и может там пробыть три недели на оценочной комиссии, если не предоставить документы на него», — рассказал тюменец.
Отметим, что в пресс-службе УМВД России по Тюмени уточнили, что полицейский, который задержал вора в комиссионке, — участковый уполномоченный отдела полиции № 5. В отношении злоумышленника — безработного 26-летнего тюменца — возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.