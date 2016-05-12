По «горячим следам»: история одной велосипедной кражи

«Это было днем 10 мая. Ко мне обратился родственник с просьбой помочь в подготовке одного компьютерного чертежа. Мы встретились у меня дома, и я пристегнул свой велосипед гибким кодовым замком к перилам на лестничной площадке, чтобы он не мешался внутри маленького пансионата. Пока я работал над файлом, снаружи слышались пьяные крики и звуки ударов — как будто бы молотком по дереву и металлу. Так как и до этого, в праздничные дни, в подъезде были эпизоды с пьяными воплями и криками, я не связал эти звуки с похищением моего велосипеда. А когда файл был подготовлен, транспортного средства уже и след простыл. Остались только свежие выщербины на перилах.