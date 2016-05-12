20 тысяч тюменских детей попадут в пришкольные лагеря

«Мой ребенок ходил в пришкольный лагерь с первого класса по пятый. Старшим деткам уже не так интересно, но в младшем возрасте даже полезно. Первоклашки учатся самостоятельности и дружить с другими детками, которые не их одноклассники. Их ежедневно развлекают, возят куда-то или устраивают представления внутри школы — хоть какое-то развитие, нежели ребенок все лето дома просидит. Ведь первоклассника одного особо гулять не выпустишь без присмотра», — рассказывает мама тюменской школьницы Ксения. Женщина отмечает, что устроить своего ребенка можно не в свою школу, а в другую, например, по месту жительства бабушки (в Тюмени же), что для ребенка — смена обстановки, новые люди и впечатления.
В этом году оздоровительным отдыхом планируется охватить более 20 000 детей, сообщает пресс-служба департамента образования администрации города Тюмени. Самой многочисленной по традиции станет первая смена. Заявления в городские лагеря уже подали около 10 000 человек.
«Открытие оздоровительных лагерей дневного пребывания состоится 1 июня. (Сроки открытия лагерей в школах, на базе которых будут организованы пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, планируются с учётом окончания государственной итоговой аттестации). Лагеря будут работать три смены, продолжительность каждой составит 21 календарный день», — сообщает ведомство.
Стоимость пребывания в лагерях остается на уровне прошлого года — софинансирование родителей на организацию питания и хозяйственные нужды составит 1375 рублей за 1 смену. Дополнительно по желанию родителей оплачивается посещение культурно-массовых мероприятий. В среднем полная стоимость составит около 3500 тысяч рублей.
Для отдыхающих будет организовано трехразовое питание в соответствии с согласованным управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 10-дневным примерным меню. В рацион школьников включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами.
Для детей до 10-ти лет будет организован дневной сон.
«В пришкольные лагеря еще можно ходить лет до 9-ти, потом детям становится скучно. Тем более, что программа развлечений каждый год одна и та же: кино, кукольный театр, иногда бассейн, развлекаторы-аниматоры в школе и различные спортивные соревнования. Больше всего моего ребенка возмущал сончас, который был обязательный для детей до 10 лет. А кормили нормально!», — рассказала мама тюменского школьника на форуме NashGorod.ru.
«Мой ребенок заканчивает первый класс и пойдет в пришкольный лагерь впервые вместе с одноклассниками. Волнительно, конечно, ведь они группами будут ездить на мероприятия, а мой ребенок немного непоседа… Но все-таки такой лагерь — хороший опыт и для ребенка, и даже для меня, я считаю», — рассказала мама тюменского школьника Инга.
Для каждого лагеря разработана интересная и насыщенная программа, включающая мероприятия посвященные Году отечественного кино, 430-летию со дня основания города Тюмени. Ребят ждут квесты и пешеходные экскурсии по родному городу. Школьники посетят остановочные комплексы, оформленные под девизом «Тюмень — Тыловая», где будет представлена информация о предприятиях и тружениках нашего города, всех тех, кто трудился для Великой Победы в тылу.
Планируется открыть профильные отряды по направлениям: развитие интеллектуальных способностей, профессионального самоопределение, культурологическое, гражданско-патриотическое, спортивное, лингвистическое, формирование культуры здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. Также будет организована работа творческих студий, кружков, спортивных секций, в том числе реализация отдельных модулей по шахматам.
Отметим, что территории пришкольных лагерей обработаны от клещей.