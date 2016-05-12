20 тысяч тюменских детей попадут в пришкольные лагеря

«Мой ребенок ходил в пришкольный лагерь с первого класса по пятый. Старшим деткам уже не так интересно, но в младшем возрасте даже полезно. Первоклашки учатся самостоятельности и дружить с другими детками, которые не их одноклассники. Их ежедневно развлекают, возят куда-то или устраивают представления внутри школы — хоть какое-то развитие, нежели ребенок все лето дома просидит. Ведь первоклассника одного особо гулять не выпустишь без присмотра», — рассказывает мама тюменской школьницы Ксения. Женщина отмечает, что устроить своего ребенка можно не в свою школу, а в другую, например, по месту жительства бабушки (в Тюмени же), что для ребенка — смена обстановки, новые люди и впечатления.