Сосновый бор в Боровском тушили школьники

К своей возросшей популярности относятся с юмором. Главное, что никто не пострадал, а коварный огонь был вовремя усмирён. Тем же, кто бросает непотушенные окурки и мусорит в лесу, они настоятельно советуют никогда этого не делать. Ведь в силах человека не подвергать угрозе опасности природу и людей.