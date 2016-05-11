Сосновый бор в Боровском тушили школьники

Ребята шли по дороге в направлении улицы Вокзальной, где живёт бабушка Жени, чтобы помочь ей навести порядок на приусадебном участке. Вдруг заметили густой дым, стелющийся по территории стадиона. Решили проверить, всё ли в порядке. В нескольких десятках метров за трибунами увидели огонь, движущийся по направлению к жилому дому и строящемуся административному зданию.
Первым делом решили позвонить на единый номер экстренной службы «112». В считанные секунды дежурный соединил ребят с пожарными, принявшими вызов. Но подростки решили не ждать приезда спасателей, схватили ветки и принялись тушить огонь, захватывающий всё большую площадь.
Следующая мысль — предупредить живущих рядом, но в доме, уютно расположившемся в бору, никого не оказалось. На участке ребята заметили лейки и бочки с водой и решили воспользоваться ими. Этот способ оказался эффективнее. Вскоре к ребятам присоединилась глава муниципального образования Светлана Сычева, узнавшая о пожаре от дежурного администрации МО п. Боровский.
Подъехавший пожарный расчёт быстро завершил тушение. Евгений и Денис находились на месте происшествия до конца, пока не исчезла опасность возобновления пожара.
Прибывшие на очаг возгорания пожарные отметили, что у ребят были закатаны брюки. Значит, они знакомы с правилами безопасности при тушении пожаров, сообщает управление информационной политики Тюменкого района.
Денис Булыгин учится в девятом классе. Успешный ученик, активно занимается патриотической работой. В прошлом году в составе Боровского поискового отряда «Патриот» был участником экспедиции в Новгородской области. С восьмиклассником Женей Робкановым их свела увлечённость велосипедным спортом. Женя серьёзно занимается лыжами, а вообще мечтает связать свою жизнь с техникой.
Свой поступок героическим не считают. Евгений и Денис уверены, что в той экстремальной ситуации должны были сделать всё возможное, чтобы защитить лес и людей от опасности. На вопрос «Не было ли страшно?» ребята уверенно отвечают: «Нисколько».
К своей возросшей популярности относятся с юмором. Главное, что никто не пострадал, а коварный огонь был вовремя усмирён. Тем же, кто бросает непотушенные окурки и мусорит в лесу, они настоятельно советуют никогда этого не делать. Ведь в силах человека не подвергать угрозе опасности природу и людей.