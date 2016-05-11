Поздравление ветеранов от NashGorod.ru: как это было

Акции «Поздравление ветеранов силами форумчан Nashgorod.ru» исполнилось семь лет. Напомним, идея в том, чтобы сказать слова благодарности ветеранам, которые обделены вниманием и по состоянию здоровья не могут принимать участие в праздничных мероприятиях. При этом поздравить бабушек и дедушек не формально, для галочки, а с душой, поговорить с ними, помочь по хозяйству, если требуется.
С апреля Nashgorod.ru собирал деньги, чтобы не ехать к ветеранам с пустыми руками. Получилось около 22 тысяч рублей. В этом году часть денег ушла на покупку сладостей, которыми мы заполнили сделанные школьниками коробочки-посылки, остальное распределили по открыткам и передали пожилым людям. Для некоторых из них материальная помощь, пусть даже небольшая, много значит.
Цветы для ветеранов предоставила пользователь сайта Bellyz, а открытки сделала форумчанка Многоликая. Кроме того, в этом году к нашей акции присоединилась пекарня «Церера», так что дедушки и бабушки в праздничный день пили чай с вкуснейшими пирогами. Благодарим тюменцев и организации, которые нашли возможность помочь ветеранам!
Желающих поздравить ветеранов лично в этом году было совсем немного, однако это не значит, что кто-то из ветеранов остался обделенным вниманием — брали по два-три адреса. Большая часть ветеранов в нашем списке — это бабушки и дедушки, к которым мы ездим не первый год. Они уже не удивляются, когда слышат слова «интернет-портал» и «нашгород», ждут нас в гости, наряжаются и накрывают на стол. Однако и те ветераны, с которыми мы познакомились только в этом году, были искренне рады участникам акции, тепло принимали.
«Мы ездили к „нашему“ дедушке Михаилу Гавриловичу и его жене Лидии Епифановне. Поздравляем их каждый год с начала акции. Очень жаль, но Михаил Гаврилович начал сдавать. Плохо видит, плохо слышит, перестал выходить из дома. Приятно, что Лидия Епифановна нас ждала. Так она нам сама сказала. Вторая наша бабушка — труженица тыла Екатерина Васильевна. Во время войны трудилась на ДОКе. Сейчас ей уже 101 год. Живет одна, ей помогают 86-летняя сестра и соцработник. Нас хотели накормить, налили „газировочку“, а мы только чаю выпили и кусок торта. Теперь мне стыдно, что от газировочки отказалась — нам ее предлагали, как самое ценное и вкусное», — признается zheltyj_angel.
«Рената Леонтьевна рассказала, что в войну она 13-летней девчонкой работала в тюменской артели, где шили форму для солдат. Очень было голодно: выдавали в день трижды по 150–200 граммов хлеба и баланду, в которой „что-то плавало“. Заметила, что и после войны далеко не сразу началась сытая жизнь — мечтой была буханка хлеба. А досыта хлеба стали есть только году в 1957! Ее супруг Борис Иванович в войну работал на заводе № 5 (на его месте потом расположился приборостроительный завод). Вспомнил, как зимой на улице разбирали привезенные цепи, залитые керосином — обмораживали руки. Супруги вырастили троих детей, а сейчас у них есть и внуки, и правнуки. Заботой не обделены. Но нашему визиту были рады», — пишет PK.
Отчеты о поездках к ветеранам, а также фотографии можно посмотреть в посвященной акции ветке на форуме. Там отписалась и Soul, которая раньше и сама ездила поздравлять ветеранов, а в прошлом году попросила внести в список и ее бабушку — Павлину Петровну.
«Сегодня я стала свидетелем поздравления моей бабушки. Войну она застала ребенком и работала в тылу. Мой прадед из-за возраста не был призван и работал на железнодорожном переезде. Сейчас у бабушки четверо внуков и восемь правнуков. Она считает это лучшим своим достижением. Спасибо НГР за эту акцию! Здорово, что традиция не угасает!», — отметила Soul.
После поздравления ветеранов участники акции по традиции собрались в редакции Nashgorod.ru, чтобы за чашкой чая поделиться впечатлениями от поездок.