Поздравление ветеранов от NashGorod.ru: как это было

«Рената Леонтьевна рассказала, что в войну она 13-летней девчонкой работала в тюменской артели, где шили форму для солдат. Очень было голодно: выдавали в день трижды по 150–200 граммов хлеба и баланду, в которой „что-то плавало“. Заметила, что и после войны далеко не сразу началась сытая жизнь — мечтой была буханка хлеба. А досыта хлеба стали есть только году в 1957! Ее супруг Борис Иванович в войну работал на заводе № 5 (на его месте потом расположился приборостроительный завод). Вспомнил, как зимой на улице разбирали привезенные цепи, залитые керосином — обмораживали руки. Супруги вырастили троих детей, а сейчас у них есть и внуки, и правнуки. Заботой не обделены. Но нашему визиту были рады», — пишет PK.